KASPER RUD PRVI PUT U KARIJERI POBEDIO NOVAKA! Norvežanin posle plasmana u finale Monte Karla: U šoku sam!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale turnira u Monte Karlu, a na putu u borbi za titulu zaustavio ga je Norvežanin Kasper Rud.

Norveški teniser je prvi put u karijeri uspeo da savlada najboljeg tenisera planete, a posle plasmana u finale kratko je izustio:

"U šoku sam", bile su prve reči Ruda, a potom je nastavio.

foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

"Sada sam srećan, pamtiću ovaj dan jako dugo. Pobediti Novaka, najboljeg na svetu, nikada to nisam uradio. Jako sam srećan. Vodio sam u trećem setu, on se vratio. Neverovatno je koliko su ti momci dobri pod pritiskom, pomislio sam, nemoj da dozvoliš da ti ovo isklizne iz ruku. Znali smo da će Novak da se vrati, da još nije gotovo, imao je as, dobar servis-volej, onda je promašio prvi servis pa sam pomislio da je spasao toliko brejk lopti sjajnim drugim servisom. Malo sam se pomolio, zatražio sam da samo jednom bude dupla greška. Neko odozgore je to slušao, naravno, nije lepo da se meč završi duplom greškom, ali za mene je to bila velika stvar", rekao je Rud.

(Kurir sport)