SUROVA DOMINACIJA SE NASTAVLJA - NOVAKU I DALJE NIKO NIŠTA NE MOŽE! Evo do kada će Đoković sigurno biti na na tronu!

Srpski teniser Novak Đoković počeo je danas 422. nedelju na prvom mestu ATP liste, čime je nastavio da uvećava sopstveni rekord.

Đoković ovog ponedeljka na svom kontu ima 9.990, 45 manje u odnosu na prošlu nedelju, odnosno 1.330 više u odnosu na drugoplarisanog Italijana Janika Sinera.

Među najboljih deset na svetu nije bilo promena, pa tako iza vodećeg dvojca slede Španac Karlos Alkaras, Rus Danil Medvedev, Nemac Aleksander Zverev, Norvežanin Kasper Rud, Grk Stefanos Cicipas, Rus Andrej Rubljov, Poljak Hubert Hurkač i Bugarin Grigor Dimitrov.

Do Rima siguran na tronu!

Đoković je siguran na prvom mestu ATP liste do 20. maja (dan nakon završetka Mastersa u Rimu).

Tenisere sada očekuje Masters u Madridu (od 24. aprila do 5. maja) i Rimu (od 8. do 19. maja) i oni nose po 1.000 poena. Posle toga počinje Otvoreno prvenstvo Francuske (od 26. maja do 9. juna). Do početka takmičenja na pariskoj šljaci Novak brani samo 225 bodova.

U četvrtfinalu Rima je prošle godine ispao u četvrtfinalu od Holgera Runea i tu brani 180 bodova, kao i 45 poena sa turnira u Banjaluci koji je izbačen iz kalendara.

U teoriji, Siner uz dobre rezultate pred na oba Mastersa pred Rolan Garos može da prestigne Novaka, ali kako stvari trenutno stoje u Parizu će se voditi glavna reč za prvo mesto.