SRAMNO! ITALIJANI ŽESTOKO UDARILI NA NOVAKA! Skandalozan tekst poznatog novinara - "Normalno je da su Rimljani zviždali Đokoviću"

"Normalno je što su Rimljani aplaudirali Nadalu i zviždali Đokoviću", naslov je skandaloznog teksta Ubalda Skanagate! Jedan od najpoznatijih italijanskih teniskih novinara napisao je da je "Đokovićevo ponašanje neobjašnjivo" i da će "Janik Siner biti zapravo broj jedan na Rolan Garosu".

"Nemoguće je da stariji reporter ne bude iznenađen kada u 24 časa vidi užasna izdanja dva legendarna šampiona kakvi su Rafa Nadal i Nole Đoković koji su na Foro Italiku uzeli 15 titula. Španac je uzeo četiri, a Srbin pet gemova. Ipak u va dva debakla je nešto što moramo posebno da istaknemo", naveo je Skanagata.

Iskusni italijanski novinar je naveo da je Rafael Nadal igrao protiv Huberta Hurkača, igrača koji je u top 10 i da nije čudo da je izgubio od tako jakog rivala. Ipak, očekivao je Italijan da vidi više od njega. Što se tiče Novaka, njega je smatrao za favorita na turniru i pored loših rezultata ove sezone.

"Drugačije onašanje rivala me je navelo na drugačije zaključke.Nadal je bio besan na sebe jer je igrao gore nego što je očekivao. Deluje da je tek sada u njega ušla sumnja oko nastupa na Rolan Garosu, za koji je mislio da će ga igrati ukoliko ga ne ometaju povrede. Drugi su sumnjali, ali on ne. Sada su se stvari promenile i ne bih se kladio da će se Rafa pojaviti na terenu za 15 dana. Iz onoga što sam video plašim se da bi Rafa izgubio od 50 igrača iz prvih 100", naveo je Skanagata i naveo da vidi veliki strah u Nadalovoj igri, kao i da se jasno vidi koliko je fizički van forme.

Što se Novaka tiče, za njega nije imao izgovore..."Slučaj Đokovića koji je izgubio od Tabila, igrača koji nikada nije pobedio nekoga iz Top 10 je drugačiji. Nole je izašao iz sezone u kojoj je igrao četiri grend slem finala i uzeo tri titule, a četvrtu je izgubio od Alkaraza u petom setu. Godina u kojoj je dok ga Janik Siner nije "šokirao" u tri od četiri meča je delovao kao nepobedivi ratnik, vanzemaljac. Pa šta se desilo Novaku Đokoviću pa je postao "više čovek" i pobediv?", pita se Skanagata.

Naglasio je velike promene u stručnom kadru koje je Nole napravio, istakao da mu tenis više nije toliki prioritet i naveo: "Nije se borio, nije se ljutio, nije bio oprezan kada je servirao. Odjednom je gubio 4:0, a nije se nimalo iznervirao, nije se okrenuo ka treneru Nenadu Zimonjiću da ga možda uvredi kao što je to radio sa Ivaniševićem i ostalim nevinim ljudima na klupi. Njegovo odbijanje da produži razmene udaraca, da se bori bilo je evidentno. Ukratko, ne znam šta mu se desilo. Iskreno ne verujem da je epizoda sa "bocom vode" uticala na njega."

Dodao je i da se uvek divio Đokoviću i Nadalu, ali da se slaže sa publikom koja je najboljeg tenisera ikada izviždala kada je odlazio poražen sa terena. Doveo je u pitanje Novakov karakter, posvećenost, prioritete... "Uvek sam se divio Rafi i Novaka, a kako i ne bih? Zato mislim da publika u Rimu i ja delimo ista osećanja. Ako je Rafa dobio hiljade ubeđenih aplauza, a Nole je ispraćen zvižducima to je zato što smo Rimljani i ja ispoštovali njegovu želju da se bori. Sa druge strane smo se osetili izdano od strane Noleta koji nije uradio ništa da ispoštuje strast publike i žrtvu da dođu iz cele Italije i plate skupe karte da bi gledali meč koji nije vredan njega. To nisu bili zvižduci zbog karijere, nego zvižduci zbog karaktera i ponašanje prema publcii te večeri", završio je on.

