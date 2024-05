"SIT SAM ĐOKOVIĆA, KAO I ON MENE" Goran Ivanišević otkrio SVE DETALJE RASKIDA saradnje sa Novakom!

Otvorio je dušu bivši Novakov trener o razlozima za prekid saradnje

Naime, Goran Ivanišević je u potkastu kod Bojana Božovića, Đokovićevog druga i partnera u dublu iz detinjstva, otvoreno pričao o odnosu sa najboljim teniserom u istoriji.

- Znao sam da to vreme dolazi. Novak je već bio sit mene, a i obratno. Odnosi jednostavno dođu do kraja, mada smo se mi razišli kao prijatelji. Nije bilo svađa i uvek ćemo ostati prijatelji. Novak je sve to postigao, a ja sam mu malo pomogao. Bila je to velika čast ali istovremeno i velika odgovornost da treniram genija. Nije uvek bilo lako, to vam garantujem. Prvo je bio problem sa pandemijom, pa sa diskvalifikacijom na US openu. Potom je bila ona epizoda u Melburnu. Zaista je bilo komplikovanih momenata - pričao je Ivanišević i dodao:

foto: Starsport

- Nisam ja pomogao Novaku da spreči Rodžera da postane nepobediv. Prvo je došao Rafael Nadal. Svi su mislili da će njih dvojica rešavati pitanja najvećih titula a onda je došao treći teniser i nadmašio ih. Naravno u pitanju je gospodin Đoković. U stvari njih trojica su pomogli jedan drugom da napreduju.

Goran veruje da Novak ima lepe izglede u Parizu...

- Svi su u panici zato što je ispao u Rimu u trećem kolu posle prilično loše igre, ali to nije važno. Gren slemovi su nešto drugo. Ni prošle godine nije blistao na šljaci pa je pobedio u Parizu. Ako bude psihološki spreman, osvojiće Garos. A ja mislim da će biti motivisan. Ima dovoljno vremena da se koncentriše. Za njega su gren slemovi najvažniji. Novak nikada ne paniči, naći će način, kao što uvek uradi. Ništa neće moći da ga zaustavi. Nadam se da će ponovo pobediti.

