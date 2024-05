NADAL NAKON PORAZA NA ROLAN GAROSU: Mislim da igranje Vimbldona nije dobra ideja!

Čudo se (nije) desilo – kako god gledali na današnji “blokbaster” meč prvog kola Rolan Garosa između Nadala i Zvereva.

Za nepopravlijve romantike sigurno ima nade da će ga ponovo videti ovde još jednom naredne godine, a da je bilo malo više sreće u nekim momentima – to zadovoljstvo su, i dalje misle oni, mogli da dožive i za dva dana. Realnost je ipak drugačija, a ona kaže – nije bilo šanse.

U toj realnosti Nadal i Novak kakve ih prepoznajemo iz nekih drugih vremena nisu dovoljno brzi da odgovore na potrebe i izazove napredujućeg tenisa. Srećom pa je Novak kroz svoju saradnju sa Ivaniševićem i stabilni zdravstveni bilten uspeo da kvantno ažurira svoju igru do verzije 3.0 – dok se ove dve propuštene godine Nadala iz ove perspektive čine kao deset po mnogo čemu viđenom. Katalog lepih i uzbudljivih poteza i rešenja “bika iz Manakora” na stadionu koji će važiti za njegov dom dugo pošto bude okačio reket o kiln činio je ova tri seta zanimljivim i uzbudljivim, ali ne i neizvesnim – što se videlo u tome sa kojom efikasnošću je Zverev gasio svaku iole izraženiju nadu kod Nadala da osvajanjem jednog seta može da krene put rezultatskog preokreta. Lepo ali nedovoljno, a neprocenjive kolekcionarske vrednosti je bilo ovo što je Rafael Nadal prikazao na Šatrijeu danas – i sada se valja vratiti mečevima čija će prava takmičarska neizvesnost uticati na neke nove momente slave i tuge koji će ući u anale aktuelnog Otvoreng prvenstvo Francuske u tenisu.

"Telo nije davalo dobre signale u prošlosti, ali ne znam šta sve može da se promeni za godinu dana. Bilo je dana kada nisam mogao da uživam ni u čemu. Zato ne mogu da kažem ništa, ne znam šta može da se desi”, u delu konferencije za medije na španskom kaže Nadal.

“Spremam se ceo život da izdržim okolnosti i izazove koji dolaze. Ovde tema nije strpljenje, nego realnost. Biće teško, nedelje prolaze, a čistu sliku i perspektivu još nemam. Idem polako, kao što sam uvek radio. Ako ne bude bilo energije, snage i svega što ide uz to, onda će biti kraj”, dodaje on kao odgovor na pitanje – šta ga čeka dalje i kakav je njegov stav prema nastavku karijere.

Obraćanje publici na kraju meča nije bilo posebno koreografisano, a razlog tome je što to Nadal nije želeo – barem ne ovog puta: “Ne želim omaže. Hoću da mislim na tenis i ni na sta drugo. Ako to žele, bice vremena. Ako dođe vreme za kraj onda mogu da mi daju omaž. Pariz nije daleko, uvek mogu da se pojavim ovde. Nisam rekao sa sigurnoscu da cu se vratiti dogodine, ali sam želeo da izrazim zahvalnost na tome sto su hteli da mi odaju . Normalan sam čovek, i kod mene stvari idu polako. Svašta može da se desi. Uživao sam ove nedelje. Hteo sam da pobedim ovde, uradio sam sve što sam trenutno mogao – ali pobeda nije bila moguća i to je to."

Sa tribina su ovaj meč pomno pratili i njegov veliki rival Novak Đoković, sunarodnik i mogući naslednik Karlos Alkaraz, te njegov ženski “pandan” u nastajanju Iga Švjontek.

"Nisam ih video, ali mislim da je to normalno, zar ne? Kada bi se desilo da sam ja prisutan a da pretpostavljam da Novak poslednji put igra na Vimbldonu ili Australiji – i ja bih ga gledao. Mlađi igrači i rivali kao što je Karlos, koji su me verovatno gledali na TV više godina života, sigurno su zainteresovani da vide šta će se desiti, pogotovo na ovom mestu bogate teniske istorije. Srećan sam zbog svega ovoga jer to znači da imam pozitivan legat ovde i u svojoj karijeri”, zahvalan je i na ovom gestu pažnje Nadal.

Ovo je bila godina velikih nadanja i razočarenja onim što je trenutno Nadalova realnost, o čemu kaže: “Dosta stvari se desilo, znate. Prvo, velika operacija, potom problemi u Brizbejnu, gde sam imao procep na sličnom mestu kao 2023. godine u Australiji. Oporavio sam se relativno brzo, da bi usledili ponovo problem sa kukom. Bio je ovo težak proces na mnogo načina i došao je momenat gde sam bio mentalno pod pritiskom, nezadovoljan i sa osećanjem loše sreće. Zato sam rekao da moram sve to da prekinem. Imao sam osećaj da se neću vratiti na teren par sedmica pre Barselone, ali se onda moje stanje popravlja – što mi je omogućilo nastupe na četiri turnira.”

Kraći retrospektivni osvrt iz Nadala izvlači sledeće reči: “Ne moram da pričam o tome koliko je sve bilo teško, zato što ako sve stavimo na neku izjednačujuću ravan, sve što se desilo u mojoj teniskoj karijeri Ii životu - pozitivni momenti su mnogo česći. Uživam u svemu jer sam zbog tenisa doživeo iskustva koja ne bih mogao da zamislim van takmičenja u ovom prelepom sportu. Imao sam mnogo više uspeha nego što sam mogao i da sanjam. Bio sam povređen, imao i neke loše momente – ali sam sa druge strane uživao u emotivnim i pozitivnim momentima, zbog čega sam zahvalan i osećam se srećan zbog toga”, ističe on.

- Sve izgleda drugačije, iskreno. Trenutno ne mogu da potvrdim šta se dešava, ali je teško da ću uspeti da napravim tranziciju na travnatu podlogu, pošto su Olimpijske igre ponovo na šljaci. Ne mogu ništa da potvrdim, moram da pričam sa timom, da analiziramo sve činjenice. Mislim da ne bi bilo pametno da posle svega što se desilo mom telu napravim tranziciju na drugu podlogu i potom da se vratim na šljaku, zar ne. Danas mislim da to nije dobra ideja, ali ne potvrđujem. Moj osećaj je takav, iako sam se prijavio za Vimbldon, ali trenutno ne mislim da je to dobra ideja.

Pred igračima je početak dela sezone nastupa na travnatim terenima, ali je pitanje da li će se Nadal uključiti u te tokove:

“U situaciji u kojoj se nalazim, sve je sada drugačije nego što je bivalo pre. Trenutno ne mogu da potvrdim niti negiram ništa, ali je teško da ću uspeti da napravim tranziciju na travnatu podlogu, pošto ću na Olimpijskim igrama nastupati ponovo na šljaci. Moraću da pričam sa timom, da analiziramo sve činjenice. Mislim da ne bi bilo pametno da posle svega što se desilo mom telu napravim tranziciju na drugu podlogu i potom da se vratim na šljaku, i zato sebe teško vidim na Vimbldonu. Danas mislim da to nije dobra ideja, ali ne potvrđujem. Iako sam se prijavio za Vimbldon, trenutno ne mislim da je to dobra ideja i moraću dobro da razmislim da li ću igrati”, prenosi nam dvostruki osvajač ikoničnog turnira na travi.

Monumentalna ostvarenje Rafaela Nadala na Rolan Garosu predstavljaju neke od najvažnijih događaja u istoriji tenisa, sinonim najviših uspeha i poštovanja koje iz istih sledi - i to se nikada neće promeniti. Ipak, za ovu godinu – toliko od njega.

Vuk Brajović / Kurir sport