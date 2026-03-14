Poznato je ko će se boriti za trofej u Indijan Velsu.
SPEKTAKL U NAJAVI: Sabalenka zakazala duel sa Ribakinom u finalu Indijan Velsa!
Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u finale WTA turnira u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu pobedila Čehinju Lindu Noskovu rezultatom 6:3, 6:4 za sat i 29 minuta.
Arina Sabalenka u Indijan Velsu
Za trofej će se Sabalenka boriti protiv Elene Ribakine koja je u polufinalu pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 7:5, 6:4.
Nema dileme da nas čeka pravi spektakl u finalnom meču turnira čiji je nagradni fond 9.415.725 dolara.
