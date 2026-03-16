Drugi reket sveta, italijanski as Janik Siner, osvojio je Masters u Indijan Velsu, pošto je u uzbudljivom finalnom okršaju savladao ruskog tenisera Danila Medvedeva rezultatom 2:0 (7:6, 7:6).

Teniseri su sjajno servirali na ovom meču, pa tako za gotovo dva sata igre nije viđen nijedan brejk. Siner je imao ukupno dve brejk lopte na meču, a Medvedev nijednu! Taj-brejkovi su odučivali setove.

U prvom taj-brejku, pri rezultatu 6:6 Italijan je oduzeo napravio mini-brejk, stigao do set lopte i odmah iskoristio priliku koja se ukazala.

Taj-brejk drugog seta Medvedev je sjajno otvorio, imao je ogromnu prednost 4:0 i delovalo je da ćemo sigurno gledati i treći set... Međutim, potpuno neočekivano usledio je sunovrat Rusa. Siner je napravio neverovatan preokret - osvojio je čak sedam poena u nizu i stigao do titule.

Janiku je ovo 25. titula u karijeri, šesta na Masters turnirima i prva u Indijan Velsu. Italijan sada ima titule sa svih šest mastersa koji se igraju na tvrdoj podlozi, i na taj način se pridružio Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru u elitnom društvu.

"Bio je ovo veoma, veoma težak meč. Sjajno je videte Danila kako ponovo igra na ovom nivou. Veoma sam srećan. Naporno sam radio i zato me ovaj rezultat čini veoma srećnim", rekao je Siner posle meča.

Savršena nedelja u Indijan Velsu donela mu je prvu titulu na tom turniru i prvu ove godine, ali je i smanjila razliku za svetskim brojem jedan Karlosom Alkarasom. Španac, čiji je pobednički niz na početku ove godine prekinuo Medvedev u polufinalu, sada ima 2.150 bodova više u odnosu na Sinera, ali će Italijan imati priliku da još više smanji tu razliku pošto prošle godine nije igrao na turnirima u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.

Uprkos porazu, Medvedev je od danas ponovo među najboljih deset igrača na svetu.

"Želeo bih da čestitam Janiku, teško je igrati protiv tebe. Trudio sam se najbolje što sam mogao. Velike čestitke za sve što radiš. Kad god igraš protiv Karlosa, volim to da gledam, ali sam srećan što nisam dozvolio Karlosu da ponovo igra protiv tebe ovde", rekao je Medvedev.