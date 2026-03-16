Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na turniru u Indijan Velsu, pošto je večeras u finalu pobedila treću igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle tri seta, 3:6, 6:3, 7:6.

Sabalenka osvojila titulu u Indijan Velsu!

Meč je trajao dva sata i 34 minuta.

Ribakina je prvi set osvojila uz pomoć brejka u šestom gemu.

U drugom setu viđena su tri brejka. Ribakina je prvo uzela servis Sabalenki u prvom gemu, da bi prva teniserka sveta potom uzvratila brejkovima u drugom i četvrtom gemu i osvojila drugi set.

Prvi brejk u trećem setu osvojila je Sabalenka u trećem gemu, da bi Ribakina uzvratila svojim brejkom u 10. gemu.

U taj-brejku je prva do meč lopte došla Ribakina pri vođstvu 6:5, ali je Sabalenka uspela da osvoji tri uzastopna poena i da pobedom u taj-brejku 8:6 dođe do titule na turniru u Indijan Velsu.

Obe teniserke zabeležile su dvocifren broj asova u večerašnjem meču, Ribakina je osvojila 12 poena direktno iz servisa, a Sabalenka 10.

Sabalenki je ovo ukupno 23. osvojena WTA titula u karijeri i prva u Indijan Velsu, nakon što je 2023. i 2025. godine izgubila u finalu tog turnira.