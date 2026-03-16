Novak Đoković ima 5.370 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz koji ima 13.550, ali mu je Italijan Janik Siner, posle osvajanja trofeja u Indijan Velsu, prišao na 2.150 bodova. Iza vodeće trojke slede Nemac Aleksander Zverev, Italijan Lorenco Muzeti, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tejlor Fric.

Feliks Ože-Alijasim i Ben Šelton su zamenili pozicije, pa je sada Kanađanin osmi, a Amerikanac deveti teniser sveta, dok se među najboljih deset vratio Rus Danil Medvedev plasmanom u finale Indijan Velsa.

Siner - Medvedev, finale Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je zadržao 58. poziciju, Hamad Međedović je pao za pet i sada je 115, dok je Dušan Lajović nazadovao za sedam mesta i trenutno je 127. na ATP listi.

ATP lista:

  1. Karlos Alkaras (Španija) 13.550 bodova
  2. Janik Siner (Italija) 11.400
  3. Novak Đoković (Srbija) 5.370
  4. Aleksander Zverev (Nemačka) 4.905
  5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.365
  6. Aleks de Minor (Australija) 4.185
  7. Tejlor Fric (SAD) 4.170
  8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000
  9. Ben Šelton (SAD) 3.860
  10. Danil Medvedev (Rusija) 3.610

58. Miomir Kecmanović 895

115. Hamad Međedović 565

127. Dušan Lajović 511

