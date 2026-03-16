ĐOKOVIĆ U PROBLEMU! Novak zadržao treće mesto, ali ima ozbiljne izazivače
Novak Đoković ima 5.370 bodova.
Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz koji ima 13.550, ali mu je Italijan Janik Siner, posle osvajanja trofeja u Indijan Velsu, prišao na 2.150 bodova. Iza vodeće trojke slede Nemac Aleksander Zverev, Italijan Lorenco Muzeti, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tejlor Fric.
Feliks Ože-Alijasim i Ben Šelton su zamenili pozicije, pa je sada Kanađanin osmi, a Amerikanac deveti teniser sveta, dok se među najboljih deset vratio Rus Danil Medvedev plasmanom u finale Indijan Velsa.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je zadržao 58. poziciju, Hamad Međedović je pao za pet i sada je 115, dok je Dušan Lajović nazadovao za sedam mesta i trenutno je 127. na ATP listi.
ATP lista:
- Karlos Alkaras (Španija) 13.550 bodova
- Janik Siner (Italija) 11.400
- Novak Đoković (Srbija) 5.370
- Aleksander Zverev (Nemačka) 4.905
- Lorenco Muzeti (Italija) 4.365
- Aleks de Minor (Australija) 4.185
- Tejlor Fric (SAD) 4.170
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000
- Ben Šelton (SAD) 3.860
- Danil Medvedev (Rusija) 3.610
.....
58. Miomir Kecmanović 895
115. Hamad Međedović 565
127. Dušan Lajović 511
