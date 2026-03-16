Novak Đoković ima 5.370 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz koji ima 13.550, ali mu je Italijan Janik Siner, posle osvajanja trofeja u Indijan Velsu, prišao na 2.150 bodova. Iza vodeće trojke slede Nemac Aleksander Zverev, Italijan Lorenco Muzeti, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tejlor Fric.

Feliks Ože-Alijasim i Ben Šelton su zamenili pozicije, pa je sada Kanađanin osmi, a Amerikanac deveti teniser sveta, dok se među najboljih deset vratio Rus Danil Medvedev plasmanom u finale Indijan Velsa.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je zadržao 58. poziciju, Hamad Međedović je pao za pet i sada je 115, dok je Dušan Lajović nazadovao za sedam mesta i trenutno je 127. na ATP listi.

ATP lista:

Karlos Alkaras (Španija) 13.550 bodova Janik Siner (Italija) 11.400 Novak Đoković (Srbija) 5.370 Aleksander Zverev (Nemačka) 4.905 Lorenco Muzeti (Italija) 4.365 Aleks de Minor (Australija) 4.185 Tejlor Fric (SAD) 4.170 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000 Ben Šelton (SAD) 3.860 Danil Medvedev (Rusija) 3.610

58. Miomir Kecmanović 895

115. Hamad Međedović 565

127. Dušan Lajović 511

