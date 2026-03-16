Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović pala je za četiri pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 94. mesto.

Danilović je 94. teniserka sveta sa 811 bodova.

Lola Radivojević je nazadovala za dve pozicije i sada je 144, dok je Teodora Kostović napredovala za pet i trenutno je na 159. mestu na WTA listi.

Kada je reč o najboljih deset na svetu, njih i dalje predvodi Beloruskinja Arina Sabalenka, šampionka turnira u Indijan Velsu, sa 11.025 bodova.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka osvojila titulu u Indijan Velsu! Foto: John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Finalistkinja turnira u Indijan Velsu, Kazahstanka Elena Ribakina je od danas druga na WTA listi, dok je Poljakinja Iga Švjontek pala na treće mesto.

Iza njih slede tri Amerikanke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova, sedma je Italijanka Džasmin Paolini, a najboljih deset kompletiraju Ukrajinka Elina Svitolina, Kanađanka Viktorija Mboko i Ruskinja Mira Anreeva.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.025 bodova

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 7.783

3. Iga Švjontek (Poljska) 7.413

4. Koko Gof (SAD) 6.748

5. Džesika Pegula (SAD) 6.678

6. Amanda Anisimova (SAD) 6.180

7. Džasmin Paolini (Italija) 4.232

8. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.020

9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.351

10. Mira Andrejeva (Rusija) 3.066

Beta