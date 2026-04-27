MASTERS U MADRIDU: Zverev i Koboli u osmini finala, Ože-Alijasim eliminisan
Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio 47. igrača sveta Francuza Teransa Atmana posle dva seta, 6:3, 7:6.
Meč je trajao sat i 39 minuta.
Zverev je tri puta uzeo servis francuskom teniseru, dok je Atman osvojio jedan brejk.
Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 16. tenisera sveta Rusa Karena Hačanova i 27. igrača sveta Čeha Jakuba Menšika.
Peti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim nije uspeo da se plasira u osminu finala, pošto je u trećem kolu izgubio od 69. igrača sveta Belgijanca Aleksandra Bloksa posle dva seta, 6:7, 3:6.
Meč je trajao sat i 34 minuta.
Bloks je jedini brejk na meču osvojio u drugom gemu drugog seta.
Bloks će u osmini finala igrati protiv 20. tenisera sveta Argentinca Fransiska Serundola.
Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 96. igrača sveta Paragvajca Adolfa Danijela Valjeha posle dva seta, 6:3, 6:2.
Meč je trajao sat i 14 minuta.
Koboli, 13. igrač sveta, uzeo je tri puta servis paragvajskom teniseru, dok Valjeho nije osvojio nijedan brejk.
Koboli će u osmini finala igrati protiv 10. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva.