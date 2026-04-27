Tenis
TURNIR U MADRIDU: Kostjuk u četvrtfinalu, za 98 minuta savladala Mekneli
Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je večeras u osmini finala pobedila 76. igračicu sveta Amerikanku Keti Makneli posle dva seta, 6:2, 6:3.
Meč je trajao sat i 38 minuta.
Marta Kostjuk
Kostjuk, 23. igračica sveta, uzela je šest puta servis američkoj teniserki, dok je Makneli osvojila tri brejka.
Kostjuk će u četvrtfinalu igrati protiv 13. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove.
