CICIPAS ISPAO SA MASTERSA U MADRIDU! Rud slavio posle velike drame!
Norveški teniser Kasper Rud plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je danas posle tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6(4):7, 7:6(2), 7:6(3).Rud, 15. teniser sveta, pobedio je 80. igrača na ATP listi posle tri sata i minut igre.
Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Španac Rafael Hodar, 42. igrač na ATP listi, nakon što je posle dva seta pobedio Čeha Vitu Koprivu 7:5, 6:0.
On je pobedio 66. igrača sveta posle sat i 20 minuta.
Hodar će u četvrtfinalu igrati protiv prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera.
U četvrtfinale se plasirao i Čeh Jirži Lehečka, nakon pobede nad devetim teniserom sveta Britancem Kameronom Norijem 6:3, 6:3.
Lehečka, 14. teniser sveta, pobedio je posle sat i 15 minuta.
Čeh će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Artura Fisa.