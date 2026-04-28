Norveški teniser Kasper Rud plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je danas posle tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6(4):7, 7:6(2), 7:6(3).Rud, 15. teniser sveta, pobedio je 80. igrača na ATP listi posle tri sata i minut igre.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Španac Rafael Hodar, 42. igrač na ATP listi, nakon što je posle dva seta pobedio Čeha Vitu Koprivu 7:5, 6:0.

On je pobedio 66. igrača sveta posle sat i 20 minuta.

Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hodar će u četvrtfinalu igrati protiv prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera.

U četvrtfinale se plasirao i Čeh Jirži Lehečka, nakon pobede nad devetim teniserom sveta Britancem Kameronom Norijem 6:3, 6:3.

Lehečka, 14. teniser sveta, pobedio je posle sat i 15 minuta.

Čeh će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Artura Fisa.

