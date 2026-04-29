Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Madridu, pošto je pobedio 42. igrača sveta Španca Rafaela Hodara posle dva seta 6:2, 7:6.

On je u prvom setu napravio dva brejka i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:0.

Siner će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela češkog tenisera Jiržija Lehečke i Francuza Artura Fisa.

(Beta)

