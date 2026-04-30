Karson Branstin jedna je od najlepših teniserki na WTA turu, koja svojim pojavom ume da zaseni sve na terenu.

Kanađanka Karson Branstin trenutno je povređena i nalazi se na 174. mestu svetske liste.

Kanadska teniserka Karson Branstin na turniru u Montrealu Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Pukao joj film

Lepa teniserka Karson Branstin (25) odlučila je da otvoreno progovori o nejednakosti u tenisu. O tome šta je muči godinama pričala je na društvenim mrežama. O rasporedu mečeva i neumoljivom WTA kalendaru, povredama, finansijskim problemima, dvostrukim stadardima kada je doping u pitanju i nejednakom tretmanu u tenisu.

Devojka rođena u mestu Orendž u Kaliforniji napravila je dosta buke van terena, prozivajući sve ono što vidi u tenisu kao neprijatne istine ovog sporta. I mediji su to preneli, nisu mogli da ostanu imuni na činjenice koje je iznela. Sve ono o čemu je govorila najteže pogađa niže rangirane igrače.

- Srećan Božić! Vaš let je danas. To je vaš božićni poklon - počela je svoje obraćanje Branstinova sarkastičnim tonom, a onda nastavila:

- Ali, kao, morate da ga platite. Ne možete da priuštite trenera? To je stvarno užasno... Ne mogu vam pomoći.

Doping nekome majka, nekome maćeha

Sa natpisom "činjenica da ne preterujem je đavolska", najoštriji deo njenog videa fokusira se na doping i razliku u načinu na koji se slučajevi rešavaju.

- Mislim, da, pala je na testu na drogu, ali je broj 1 na svetu. Potrebno nam je da igra... Ali, kao, druga devojka koja je rangirana kao broj 300 koja je jela kontaminirano meso? Samo ćemo je suspendovati na četiri godine. Ne treba nam.

Iako Branstinova nije navela imena, paralele sa nedavnim slučajevima poznatog profila su jasne. Iga Švjontek bila je svetski broj 1 krajem 2024. godine, kada je prihvatila jednomesečnu suspenziju nakon što je bila pozitivna na testu na nizak nivo trimetazidina (TMZ), što je povezano sa kontaminiranim dodatkom melatonina. Šta bi tek bilo da je Branstinova progovorila o dopingovanju Janika Sinera i sramnoj kazni koju je dobio.

Različiti aršini za kazne

Taj ishod je naveo na poređenja sa Tarom Mur (rangiranom među 400), koja je dobila četvorogodišnju suspenziju 2025. godine, nakon što je bila pozitivna na anaboličke steroide nakon događaja u Kolumbiji 2022. godine - za koje je tvrdila da potiču od kontaminiranog mesa. Murova je prvobitno oslobođena odgovornosti 2023. godine, ali je odluka kasnije poništena, što ju je navelo da podnese tužbu za nemar i itraži odštetu od 20 miliona dolara protiv WTA.

Karson Branstin je kasnije u komentarima pojasnila da "nije mislila ni na jednu konkretnu igračicu... da je to primer koji se mnogo puta dogodio sa različitim teniserkama".

Kanađanka je 2025. godine privukla pažnju medija, tako što je finansirala svoju tenisku karijeru kroz manekenstvo, potpisavši ugovor sa dve agencije, dok je studirala na koledžu u Teksasu. Takođe se te godine prvi put kvalifikovala za glavni žreb Vimbldona.

Ozbiljna povreda ramena

Ovu sezonu Branstinova je otvorila u Australiji, pobedivši u prvom kolu kvalifikacija u Melburnu, pre nego što je povređena odustala od meča sa Darijom Snigur zbog problema sa ramenom. Od tada se nije takmičila, što je još jedna frustracija na koju je ukazal u svom videu.

- Žao mi je zbog tvoje povrede! Nećeš zaraditi ni dolar osam meseci. Mora da si luda što misliš da ćemo pokriti tvoje medicinske račune sa turnira na kojem smo te ugostili! Da, imamo osiguranje, ali to je najskuplje osiguranje ikada, naravno - govorila je Karson.

Karson Branstin uživa na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Ljuta kao ris

Kanađanka je svoje obraćanje završila sa kritikom pretrpanog rasporeda i još jedne dugogodišnje žalbe među igračima:

- Očigledno je da postoji vansezona! Igrate od decembra do novembra. Čekajte…