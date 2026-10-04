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Jelena Karleuša tačno zna kako da zagolicala maštu javnosti objavama na društvenim mrežama. Pevačica je, bez mnogo objašnjenja, najavila, kako je napisala, „period velikog čišćenja“, a posebno je pažnju privukao izbor reči kojima je opisala ljude od kojih se, po svemu sudeći, želi distancirati.

Kratka i jasna

„Period velikog čišćenja od krpelja, pijavica, zmija, hijena, lešinara“, napisala je Karleuša na Iksu.

Iako pevačica nije otkrila na koga konkretno misli, njena objava odmah je pokrenula lavinu reakcija. Fanovi su počeli da analiziraju svaku reč, a pojedini su se zapitali da li se ova poruka odnosi na nekoga iz njenog poslovnog okruženja.U komentarima se tako pojavilo i pitanje da li je Karleuša možda aludirala na svog dugogodišnjeg saradnika Zorana Birtaševića, sa kojim u poslednje vrema, prema pisanju medija, nije u najsjajnijim odnosima.

Njihov poslovni odnos godinama je bio veoma zanimljiv javnosti, zbog čega su pojedini pratioci upravo njegovo ime povezali sa zagonetnom objavom.

Sve menja

1/6 Vidi galeriju Pevačica donosi važne odluke Foto: Printscreen, Privatna arhiva, Printskrin Instagram

Ipak, Karleuša nije pomenula Birtaševića, niti je na bilo koji način potvrdila da se njena poruka odnosi na njega. Zbog toga za sada ostaje samo na nivou nagađanja njenih pratilaca.

Pevačica je poznata po tome da na društvenim mrežama često objavljuje kratke i provokativne poruke koje potom izazovu brojne reakcije. Nekada vrlo jasno kaže na koga se odnose, dok u drugim situacijama ostavlja dovoljno prostora da njeni pratioci sami pokušavaju da pronađu odgovor.

Misteriozni ton

Ovoga puta upravo taj misteriozni ton dodatno je podgrejao interesovanje. Izraz „veliko čišćenje“ mnogi su protumačili kao najavu promena u njenom privatnom ili poslovnom životu, dok su drugi u komentaru videli tek opštu poruku o presecanju odnosa sa ljudima kojima više ne veruje.Karleuša se zasad nije dodatno oglašavala povodom ove objave, niti je precizirala ko su „krpelji, pijavice, zmije, hijene i lešinari“ koje je pomenula.