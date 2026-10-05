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Politička neslaganja mogu da budu glasna, burna i oštra, ali ono što je doživela Nadežda Biljić prelazi svaku granicu pristojnosti i ljudskosti!

Nakon što je pevačica nastupila na skupu liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija“ u Beogradskoj areni, Biljićeva se našla na udaru blokadera koji su joj, kako tvrdi, slali monstruozne poruke.

Granica je, prema njenim rečima, brutalno pređena onog trenutka kada su u celu priču uvukli njeno maloletno dete. 

Gnusne uvrede

U porukama koje je pevačica pokazala javnosti mogu se pročitati gnusne uvrede i krajnje neprimerene poruke koje se odnose na njeno zdravlje.

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Pojedinci su joj, kako je objavila, čak poželeli povratak karcinoma, dok su njeno dete nazivali monstruoznim i pogrdnim imenima. 

Nepravedno označena Foto: Printscreen, Printscreen Pink, Dj.Djoković

Blokaderi su politički bes pretvorili u vređanje nedužnog deteta, što je udarac ispod svakog nivoa, pa je Nadežda  odlučila da se javno obrati i pokaže kakve poruke dobija.

Nadežda: Da li je ovo normalno?!

- Prvi put vam pokazujem kakve poruke neki ljudi šalju. Da li je ovo normalno da jednoj ženi ovako pišete?! Da li je normalno da maloletno dete nazivate pogrdnim rečima i diskriminišete maloletno dete?! Moje dete nazivate čudovište i nakaza?! Jednostavno, nedljudski i dno dna! - napisala je Nadežda Biljić na društvenim mrežama.

Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
Nadežda Biljić na skupu Ujedinjene Srbije u Beogradskoj areni Foto: Ilija Ilić

Podsećamo, u Areni su u subotu 3. oktobra, na skupu liste Ujedinjena Srbija na kom se građanima obratio nosilac liste Aleksandar Vučić, nastupali pored Biljićeve i sestre Grbović, Vesna Zmijanac, Mira Škorić i Aca Lukas.

U piblici je bila čuvena pevačica Snežana Savić sa kojom se Vučić lićno pozdravio.

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