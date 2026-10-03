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Blokaderi napadaju Snežanu Savić! Kriva im je samo zato što drugačije misli. Još jednom su potvrdili da je njihova jedina ideologija - mržnja.

Slavna glumica i pevačica prisustvovala je velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni", iako blokaderi već danima koriste njen hit "Tri poljupca za sreću" za promociju broja svoje liste.

Zamoljena da to prokomentariše, u "Areni" je rekla:

"Pesma pripada svima, meni je drago da je pevaju. Volela bih da nas ta pesma ujedini, da budemo složni, da ne dozvolimo da nam drugi prave planove za budućnost. Ja glasam zaista za Aleksandra Vučića, velikog državnika, stratega, posvećenog i požrtvovanog borca za svoj narod i Srbiju. Zaista sam njegov veliki pristalica i došla sam danas da ga podržim".

Vučić i Snežana Savić imali su srdačan susret u "Areni", a sve to bilo je dovoljno blokaderima da krenu u napad na umetnicu.

Foto: Printscreen/X

"Kako neko sebi ovo dozvoli?", napisala je blokaderka Sonja Pernat komentarišući izjavu Snežane Savić.

Na pitanje Pernat nadovezala se i blokaderska novinarka Biljana Stepanović komentarom: "Da je mogla da razume trenutak, postala bi zvezda. Ali nije."