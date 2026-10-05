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Bolest i mržnja blokaderske scene očigledno više nemaju granice. Juče je na tapetu bila Snežana Savić, danas je meta Miki Manojlović samo zato što se usudio da javno iznese svoje mišljenje.

Zamislite apsurda: čovek se usudio da kaže šta misli, svojom glavom, bez konsultacija sa Studentskom listom i njenim glasnogovornicima. Manojlović je Aleksandra Vučića uporedio sa De Golom i Čerčilom, a na tu njegovu izjavu blokaderka Biljana Lukić reagovala je porukom koja ledi krv u žilama.

- Rekla sam pre nekoliko godina deci da me, ako krenem da ih brukam, odmah otruju. I zbog njih i zbog mene - napisala je ona na Iksu direktno komentarišući javni nastup slavnog glumca.

Foto: Printscreen

Trovanje kao metafora političkog obračuna je prelaženje svih granica, a spominjanje sopstvene dece u tom kontekstu pravi od ove izjave krajnje morbidnu konstrukciju Sve to samo zato što je neko javno rekao nešto pozitivno o Aleksandru Vučiću.

Možda je upravo u tome i suština blokaderskog problema. Za njih više nije dovoljno da se sa nekim ne slažu. Potrebno je poniziti ga, proglasiti ga izdajnikom, neprijateljem ili, kao u ovom slučaju, posegnuti za krajnje morbidnom aluzijom. Kao da je sloboda mišljenja privilegija koja pripada samo onima koji misle isto što i oni.

A Miki Manojlović nije uradio ništa drugo nego ono što bi u svakom demokratskom društvu trebalo da bude najnormalnija stvar: rekao je šta misli.

Ako je danas "greh" pohvaliti Vučića, šta je sledeće? Da li je dovoljno što se neko ne slaže sa Studentskom listom da bi postao meta najjezivijih poruka?

Sloboda mišljenja, izgleda, važi samo dok se misli onako kako su blokaderi zamislili.

Napadi na Snežanu Savić i jezive uvrede na račun Nadežde Biljić

Na meti blokadera su se poslednjih dana našli i Snežana Savić i Nadežda Biljić.

Nakon što su blokaderi prisvojili njenu pesmu "Tri poljupca hoću ja" za svoju kampanju, čuvena umetnica Snežana Savić je javno izašla i poručila da podržava Vučića.

Ona je na velikom skupu u Areni rekla:

- Pesma pripada svima, meni je drago da je pevaju. Volela bih da nas ta pesma ujedini, da budemo složni, da ne dozvolimo da nam drugi prave planove za budućnost. Ja glasam zaista za Aleksandra Vučića, velikog državnika, stratega, posvećenog i požrtvovanog borca za svoj narod i Srbiju. Zaista sam njegov veliki pristalica i došla sam danas da ga podržim.

Nakon toga blokaderi su krenuli da sipaju mržnju, nazivajući je "ćacikom".

Ni Nadežda Biljić, koja je nastupila u Areni, nije bila pošteđena izliva mržnje od onih koji se "bore za bolju i pristojniju Srbiju".

Njoj su želeli da joj se vrati karcinom, a posebno je morbidno što su vređali njeno maloletno dete.

Foto: Printscreen

Nadežda nije želela da ćuti, pa je javno pokazala sa kakvim se porukama suočava.