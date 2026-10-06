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U "Eliti 10" došlo je do žestokog sukoba Aneli Ahmić i Filipa Cara, koji je eskalirao nakon što je Car otišao u rehabilitaciju. Aneli je krenula za njim kako bi nastavila raspravu, a njihova svađa ubrzo je prerasla u ozbiljan verbalni sukob.

Tokom rasprave, Filip je vređao Aneli, a zatim joj je pljunuo pravo u lice. Ona se, međutim, nije povukla, već je nastavila raspravu sa njim, dok su ostali učesnici pokušavali da smire situaciju.

Snimak njihovog sukoba brzo se proširio društvenim mrežama, a ispod objave oglasila se i bivša košarkašica Milica Dabović. Ona je ostavila oštar komentar na račun onoga što je videla.

- Zlostavljačima je mesto u zatvoru, a luđakinjama u ludnici - izričito je napisala Milica.

Foto: Printscreen

Rasprava izazvala dramu

Podsećamo, tokom rasprave između Filipa Cara i Aneli došlo je do žestokog verbalnog sukoba, tokom kojeg joj je Car zamerio pojedine stvari iz prošlosti i izneo niz optužbi na njen račun. Aneli je negirala njegove navode i tvrdila da je upravo Car izazvao čitavu svađu.

Sukob je u jednom trenutku prerastao i u fizički incident, kada je Car pljunuo Aneli u lice, nakon čega je nastavio da joj upućuje teške uvrede i optužbe. Aneli je ostala u prostoriji i pred ostalim učesnicima istakla da smatra da je nepravedno napadnuta, dok je Car nastavio da izražava bes i nezadovoljstvo njenim ponašanjem.

U raspravu se umešao i Lepi Mića, koji je pokušao da smiri situaciju, ali bez uspeha, jer su optužbe i prepucavanja između Cara i Aneli nastavili da se nižu. Aneli je posebno zamerila Caru što je u raspravu uvlačio njenu porodicu, dok je on nastavio da tvrdi da ona provocira sukob i uživa u nastaloj situaciji.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Pogledajte dodatni snimak: