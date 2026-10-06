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Aneli Ahmić tek večeras je odlučila da napusti krevet nakon haosa koji je noćas imala sa Filipom Carem. Ona se kroz suze žalila Radojki Jovanović i pričala da je slomljena zbog teških reči koje joj je on izgovorio.

- Ove uvrede su mene slomile. Ja njemu nisam jednu reč rekla, ovo mi je šok. Ženo, meni je ovde bio bivši muž i govorio mi je najstrašnije reči, pa me sve ovo podseća na to. On meni spominje porodicu, a majka mi je bolesna - govorila je Aneli.

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Rasprava izazvala dramu

Podsećamo, tokom rasprave između Filipa Cara i Aneli došlo je do žestokog verbalnog sukoba, tokom kojeg joj je Car zamerio pojedine stvari iz prošlosti i izneo niz optužbi na njen račun. Aneli je negirala njegove navode i tvrdila da je upravo Car izazvao čitavu svađu.

Sukob je u jednom trenutku prerastao i u fizički incident, kada je Car pljunuo Aneli u lice, nakon čega je nastavio da joj upućuje teške uvrede i optužbe. Aneli je ostala u prostoriji i pred ostalim učesnicima istakla da smatra da je nepravedno napadnuta, dok je Car nastavio da izražava bes i nezadovoljstvo njenim ponašanjem.

Aneli Ahmić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U raspravu se umešao i Lepi Mića, koji je pokušao da smiri situaciju, ali bez uspeha, jer su optužbe i prepucavanja između Cara i Aneli nastavili da se nižu. Aneli je posebno zamerila Caru što je u raspravu uvlačio njenu porodicu, dok je on nastavio da tvrdi da ona provocira sukob i uživa u nastaloj situaciji.

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV