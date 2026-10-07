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Pevačica Jelena Rozga otkrila je detalje iz privatnog života sa partnerom Ivanom Huljićem, pa priznala da je svojim navikama uspela da utiče i na njega.

Foto: Kurir

Poznato je da Rozga veliku pažnju posvećuje nezi i izgledu, a sada je otkrila da je Ivan, gledajući njenu svakodnevnu rutinu, odlučio da uvede određene promene. Kako kaže, počeo je više da vodi računa o svojoj koži, što ju je posebno obradovalo.

– Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada da koristi neke kremice, pa čak je evo sad u svoju njegu kože uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega – izjavila je Rozga za K1.

"To dođe s godinama"

1/10 Vidi galeriju Jelena Rozga danas Foto: pROMO/Ivo Šarić, ATAIMAGES, Marina Lopičić

Pevačica se potom našalila na račun godina i prvih znakova starenja, ističući da upravo tada ljudi počinju više pažnje da obraćaju na negu.

– To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice – poručila je pevačica.

Inače, Jelena i u 49. godini privlači veliku pažnju mladolikim izgledom i vitkom figurom. Godinama uspeva da održava gotovo istu kilažu, a svojevremeno je otkrila da joj veoma uzak struk ponekad čak predstavlja problem prilikom kupovine garderobe.

- I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav - rekla je tada.

Rozga je ranije govorila i o tome zbog čega teško dobija na kilaži. Osim genetike i načina života, pomenula je i probleme sa štitastom žlezdom, koji, kako je objasnila, utiču na njenu težinu.

- Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma. ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - priča pevačica i dodaje da je obolela zbog stresa.