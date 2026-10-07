"POČEO JE DA KORISTI KREMICE, A SAD I SERUM!" Jelena Rozga otkrila šta je Ivan Huljić promenio zbog nje: Ponosna sam
- Jelena Rozga je otkrila da je njen partner Ivan Huljić, gledajući nju, počeo da koristi kremice i serum za negu kože.
- Pevačica kaže da joj je važno vreme koje posvećuje sebi i da takve navike dolaze s godinama, kada se primete prve linijice.
Pevačica Jelena Rozga otkrila je detalje iz privatnog života sa partnerom Ivanom Huljićem, pa priznala da je svojim navikama uspela da utiče i na njega.
Poznato je da Rozga veliku pažnju posvećuje nezi i izgledu, a sada je otkrila da je Ivan, gledajući njenu svakodnevnu rutinu, odlučio da uvede određene promene. Kako kaže, počeo je više da vodi računa o svojoj koži, što ju je posebno obradovalo.
– Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada da koristi neke kremice, pa čak je evo sad u svoju njegu kože uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega – izjavila je Rozga za K1.
"To dođe s godinama"
Pevačica se potom našalila na račun godina i prvih znakova starenja, ističući da upravo tada ljudi počinju više pažnje da obraćaju na negu.
– To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice – poručila je pevačica.
Inače, Jelena i u 49. godini privlači veliku pažnju mladolikim izgledom i vitkom figurom. Godinama uspeva da održava gotovo istu kilažu, a svojevremeno je otkrila da joj veoma uzak struk ponekad čak predstavlja problem prilikom kupovine garderobe.
- I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav - rekla je tada.
Rozga je ranije govorila i o tome zbog čega teško dobija na kilaži. Osim genetike i načina života, pomenula je i probleme sa štitastom žlezdom, koji, kako je objasnila, utiču na njenu težinu.
- Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma. ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - priča pevačica i dodaje da je obolela zbog stresa.