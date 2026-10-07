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"Dođi brate da dočekaš svate" obeležila je milione svadbenih veselja, ali i, verovatno nažalost, zaboravljenu karijeru pevačice Savete Jovanović koja je za svoje vreme pravila haos svojim izgledom.

Ako slučajno i niste čuli neku njenu pesmu, jer se od 80-ih godina prošlog veka potpuno povukla i preselila u Australiju, gde je kupila kuću, sigurno ste videli neki od omota tadašnjih muzičkih ploča – i ostali bez teksta.

Pesmom "Dođi brate da dočekaš svate" ona je otvorila svoj prozor na estradi, a njen suprug je progovorio o njihovim nastupima:

– Posle izlaska ove pesme otišli smo na turneju u Čikago, moj orkestar i Saveta. Sa oduševljenjem smo primljeni i na "Srpskom radiju" u Čikagu, a uveče smo otišli i u najveći restoran gde su se okupljali naši zemljaci – pričao je u Muzičkoj apoteci Mića Urošević Vidinac, kompozitor i suprug Savete Jovanović.

Početkom 70-ih, u godinama najvećih hitova i najboljih pevača, narodna muzika je dobila retko topao i milozvučan glas. Već posle prve snimljene ploče i vodeće pesme "Lažno je, lažno, sve što je tvoje", Saveta Jovanović izbija u top 20 najtraženijih narodnjaka.

– Odmah posle prve ploče Saveta je postala član prve postave "Beogradske estrade" i vodeći pevač mog ansambla zajedno sa Miroslavom Topalovićem, Kalezićem, Braćom Bajić i Burdušem. Baš te godine krenula je i ekspanzija Šabana Šaulića.

Diskografska karijera Savete Jovanović trajala je od 1971. do 1982. Snimala je za najveće diskografske kuće (PGP, Jugoton, Diskos, Suzi) i po tri singlice godišnje. Snimila je šesnaest singlova i tri albuma sa desetinama prelepih pesama:

1/7 Vidi galeriju Saveta Jovanović Foto: Pritnscreen/Youtube/PGPRTS

"Dođi brate da dočekaš svate", "Nasmeši se majci sine", "Udajem se, ne traži me više", "Lažno je, lažno sve što je tvoje", "Hej, mladosti ne žuri se", "Sedam dana ljubila se nisam", "Mutni oblak nebo zaklonio"... Na pločama je snimala dvojke, a u kafani je pevala sve živo.

– Bivši direktor staklare u Paraćinu odvede nas u Pariz i upozna sa vlasnikom najekskluzivnijeg španskog lokala, u kome su pre nas nastupali i Rolingstonsi. Saveta je pevala uz pratnju osam gitarista i jednog harmonikaša. Priznajem, bio sam zatečen – Saveta je pevala čitave ture španskih pesama, i melodijski i fonetski besprekorno. Kad Saveta otpeva turu, svi članovi orkestra stanu ispred nje i kleknu u znak poštovanja.

– Vlasnik je hteo da je vrbuje, nije žalio da odreši kesu, ali Saveta nije htela da izneveri naše zemljake. Bilo joj je dosta i 5.000 franaka za veče.

Godine 1979. Saveta snima i album sa izvornim narodnim pesmama: "Jedva čekam da nedelja dođe", "Odakle si, sele", "Dođi, dragi, doveče u selo", "Tekla reka Lepenica", "Na livadi čuva Mara", "Čuvam ovce dole u jasenje", "Moj Milane", "Sa Ovčara i Kablara", "Što grad Smederevo", "Opadaj, lišće".

– To je naš ponos, album, vrhunac Savetinog pevanja i mog sviranja. To je moj i Savetin diplomski rad. Sve te pesme ušle su u fonoteku Radio Beograda, iako je PGP odbio da nam izda album. Na našu sreću, dobro smo prošli i u Jugotonu.

Jedan nemački sajt napravio je top-listu najgorih omota na svetu. Ima tu svega, a izbor nije mogao da prođe bez Srba. Tako se za sam vrh izborila pevačica Saveta Jovanović sa svojom fotkom za album „Lažno je lažno sve što je tvoje“, koji je PGP objavio 1971. godine.

Ono što prvo upada u oči jesu duge dlake na njenim nogama, koje ponosno pokazuje.

Kako tvrde njeni fanovi s Fejsbuka, nikad nije podlegla estetskim zahvatima i depilaciji. Kažu da je njen moto bio:

– Ponosite se svojim telom i onim što vam je priroda dala.

Preminula je 2016. godine u Australiji, u svojoj kući.

Kurir/Telegraf