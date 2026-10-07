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Aneli Ahmić i Filip Car imali su brutalnu akciju ispod pokrivača u ime pomirenja nakon burnih dana.

Njih dvoje pokazali su da hemija između njih definitivno postoji, što su među sobom komentarisali i ostali učesnici, jer su od samog početka rijalitija primećivali da među njima plamen strasti ključa i dok se gledaju.

Naime, reklo bi se da sve nesuglasice i probleme rešavaju pomirenjem ispod jorgan planine, a dok nerazumevanja ima na pretek, iako su tek nedavno uplovili u odnos, jedno je sigurno - strasti ne manjka.

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen YouTube, ATA images

Po svemu sudeći, požuda koju imaju jedno za drugim, veća je iz dana u dan.

Pogledajte kako je izgledao vatreni intimni odnos Cara i Aneli klikom OVDE i OVDE.

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