JELENA ROZGA OTKRIVA U KAVIM JE ODNOSIMA SA PARTNEROM! Pevačica priznala sve: To dolazi s godinama
- Jelena Rozga je otkrila da je njen partner Ivan Huljić zbog nje počeo da koristi kremice i serum za negu kože. Pevačica kaže da joj je važno da vodi računa o sebi i da ga je njen primer podstakao na to.
- Dodala je da takve navike dolaze s godinama, kada čovek počne da primećuje prve znakove starenja. Rozga je ranije govorila i o tome da joj štitasta žlezda i genetika utiču na izgled i kilažu.
Pevačica Jelena Rozga važi za jednu od najlepših žena u regionu. Ona je već duže vreme u srećnoj vezi sa Ivanom Huljićem a sada je otkrila šta je njen partner promenio zbog nje.
Rozga je otkrila zanimljiv detalj o svom partneru, govoreći o važnosti brige o sebi i svakodnevnoj nezi.
Kako je istakla, izuzetno joj je važno koliko vremena posvećuje sebi, a njen lični primer uticao je i na Ivana.
- Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada da koristi neke kremice, pa čak je evo sad u svoju njegu kože uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega - izjavila je Jelena Rozga.
Pevačica je sa osmehom dodala da takve navike obično dolaze s godinama, kada čovek počne da primećuje prve znakove starenja.
- To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice - poručila je pevačica.
Inače, pevačica Jelena Rozga u 49. godini izgleda gotovo isto kao na početku karijere, a za nju svi pričaju da ne stari.
Na izgledu mogu da joj pozavide duplo mlađe, a ona je jednom prilikom otkrila kako uspeva da održi kilažu.
- I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav - rekla je tada.
Podsetimo, Jelena je jednom prilikom govorila o ishrani i tajni izgleda.
- Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma. ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - priča pevačica i dodaje da je obolela zbog stresa.
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