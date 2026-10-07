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Pevačica Jelena Rozga važi za jednu od najlepših žena u regionu. Ona je već duže vreme u srećnoj vezi sa Ivanom Huljićem a sada je otkrila šta je njen partner promenio zbog nje.

Rozga je otkrila zanimljiv detalj o svom partneru, govoreći o važnosti brige o sebi i svakodnevnoj nezi.

Kako je istakla, izuzetno joj je važno koliko vremena posvećuje sebi, a njen lični primer uticao je i na Ivana.

- Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada da koristi neke kremice, pa čak je evo sad u svoju njegu kože uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega - izjavila je Jelena Rozga.

1/4 Vidi galeriju Pevačica je dobila primamljivu ponudu Foto: Easy production, Printscreen Instagram

Pevačica je sa osmehom dodala da takve navike obično dolaze s godinama, kada čovek počne da primećuje prve znakove starenja.

- To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice - poručila je pevačica.

Inače, pevačica Jelena Rozga u 49. godini izgleda gotovo isto kao na početku karijere, a za nju svi pričaju da ne stari.

Na izgledu mogu da joj pozavide duplo mlađe, a ona je jednom prilikom otkrila kako uspeva da održi kilažu.

- I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav - rekla je tada.

1/10 Vidi galeriju Jelena Rozga danas Foto: pROMO/Ivo Šarić, ATAIMAGES, Marina Lopičić

Podsetimo, Jelena je jednom prilikom govorila o ishrani i tajni izgleda.

- Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma. ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - priča pevačica i dodaje da je obolela zbog stresa.

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