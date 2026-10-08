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Filip Car i Aneli Ahmić jedni su od glavnih parova u Eliti 10. Njihov odnos prepun je turbulencija, a da i Car ponekad ne može da podnese odnos u kom se nalazi, govori i situacija kada je polomio nogu jer ga je Ahmićeva iznervirala.

Međutim, kako je i sam Filip Car izjavio, ludo je zaljubljen u Aneli, pa joj prašta sve. Oni su sinoć zajedno sedeli i razgovarali o odnosu, a onda je usledilo pitanje Filipa Cara. On je hteo da zna u kakvom su oni odnosu. Odgovor koji je dobio, sigurno nije očekivao.

- A jesmo mi opet u vezi - pitao je Car, Aneli tokom razgovora u Beloj kući, a ona je jasno definisala njihov odnos:

- Nismo, mi smo u kombinaciji - rekla je Aneli.

Svoje emocije potvrdili su i kasnije tokom noći, kada su završili u istom krevetu, razmenjujući nežnost.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Filip Car, koji je nedavno u žestokom sukobu sa Aneli, slomio nogu, priznao je Terzi svoje emocije prema njoj:

– Ja sam mazohista, meni će p***a glave doći. Ja sam bolesnik. Znaš ti da se meni sve gnusnije i gnusnije stvari dešavaju. Jesam li ja psihopata, mazohista? Napolju sam uživao, nemam curu, nemam probleme. Dođem ovde, svidi mi se Anđela, zbrišem. U zbrisanju se zaljubim u ovu. Gde to ima? Kome to da objasniš? Vidim da me vuče. Toliko me radi da je to bolesno – rekao je Car.

Dodao je i da ga njen bezobrazluk dovodi do ludila, ali da mu njena blizina i te kako prija:

– Njen bezobrazluk može izludeti da ne mogu da ishendlam da ne uvredim. Čim imam potrebu da idem do nje, čim mi zagrljaj toliko prija to je kraj – izneo je Filip.