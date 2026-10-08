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Vladan Savić pevač iz "Magla benda" razveo se od svoje partnerke Marije nakon dve godine braka. Marija je za Kurir potvrdila da više nisu u braku, a Vlada je nedavno na promociji albuma "Krive drine", dao izjavu o emotivnom statusu, koja tada nije imala težinu kao što je to slučaj sada.

- Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi "Krive Drine" - rekao je Vladan Savić, aludirajući na svoju novu, emotivnu baladu koja je postala veliki hit.

Reči su veoma teške i bolne, pa mogu naslutiti kroz šta Vladan trenutno prolazi.

Tekst pesme "Krive Drine"

Idem negde da se ohladim

Da nešto još ne pokvarim

Noge same idu niz makadam

Kuda ću, nemam plan

Ne znam šta sve nosi noć i dan

Sutra nađi novi stan

Ma idi, nađi nekog, ostavi me

Šta će ti ove moje krive drine

Neka ti mali nosi moje ime

Pusti me da te volim iz daljine

Ne gledaj me kako odlazim

Za mnom ruše se mostovi

Koliko je do vrha koraka

Kad samo jedan je do dna

Ma idi, nađi nekog, ostavi me

Šta će ti ove moje krive drine

Neka ti mali nosi moje ime

Pusti me da te volim iz daljine

Podsetimo, javnost je posebno emotivno reagovala i na trenutak kada je Vladan Savić prvi put čuo kako zvuči pesma "Krive Drine".