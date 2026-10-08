BURMA MU I DALJE STAJALA NA RUCI DOK JE LIO SUZE ZBOG RASTANKA: Isplivao snimak Vlade iz Magla benda: Sve što sam imao...
Vladan Savić pevač iz "Magla benda" razveo se od svoje partnerke Marije nakon dve godine braka. Marija je za Kurir potvrdila da više nisu u braku, a Vlada je nedavno na promociji albuma "Krive drine", dao izjavu o emotivnom statusu, koja tada nije imala težinu kao što je to slučaj sada.
- Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi "Krive Drine" - rekao je Vladan Savić, aludirajući na svoju novu, emotivnu baladu koja je postala veliki hit.
Reči su veoma teške i bolne, pa mogu naslutiti kroz šta Vladan trenutno prolazi.
Tekst pesme "Krive Drine"
Idem negde da se ohladim
Da nešto još ne pokvarim
Noge same idu niz makadam
Kuda ću, nemam plan
Ne znam šta sve nosi noć i dan
Sutra nađi novi stan
Ma idi, nađi nekog, ostavi me
Šta će ti ove moje krive drine
Neka ti mali nosi moje ime
Pusti me da te volim iz daljine
Ne gledaj me kako odlazim
Za mnom ruše se mostovi
Koliko je do vrha koraka
Kad samo jedan je do dna
Ma idi, nađi nekog, ostavi me
Šta će ti ove moje krive drine
Neka ti mali nosi moje ime
Pusti me da te volim iz daljine
Podsetimo, javnost je posebno emotivno reagovala i na trenutak kada je Vladan Savić prvi put čuo kako zvuči pesma "Krive Drine".
Kurir.rs