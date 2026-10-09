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Nataša Bekvalac nedavno je uplovila u ljubavnu romansu koju je ubrzo i prekinula nakon što su mediji saznali da ima dečka.

Pevačici, kako je izvor za Kurir ispričao, taj stres nije potreban jer ima velike planove za svoju karijeru, pa je bivšem fudbaleru S. R. objasnila kako stvari stoje i da je najbolje da ostanu u dobrim odnosima i svoju romansu ne produbljuju.

Ekipa Kurira uhvatila je lepu Natu u jednom restoranu kako uživa u lepom danu. Pevačica je na sebi imala komplet nežne boje, a sve vreme je imala naočare na lice. Bekvalčeva je vodila opušten razgovor s prijateljicom. U jednom trenutku se razmahala rukama kako bi što bolje objasnila ono o čemu priča.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Nataša je pila kafu i vodu, a nakon nekog vremena napustila je kafić u srpskoj prestonici i otišla svojim putem.

Podsetimo, pevačica je pre nekoliko dana proslavila svoj 46. rođendan u krugu najbližih, a jedina koja je prisustvovala slavlju od koleginica bila je pevačica Aleksandra Prijović. Snimci gde one dve pevaju i slave ovaj važan dan bili su najviralniji na društvenim mrežama.

Aleksandra je slavljenici otpevala njene omiljene pesme, a Bekvalčeva je uživala u svakom stihu koji je Prija otpevala. Već tada su počele sumnje da Nataša više nije zauzeta, s obzirom na to da se S. R. nije pojavio na njenom rođendanu. Kasnije se ispostavilo da oni više nisu zajedno.