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U vili "Love Island Adria" usledio je niz neočekivanih preokreta. Nakon što je voditeljka Dragana Mićalović saopštila da će još jedan učesnik morati da napusti vilu, usledilo je novo iznenađenje - u vilu su stigla tri nova bombšela, a odnos Lare i Entonija ponovo se našao na velikom testu.

Veče je počelo glasanjem publike, koja je odlučivala koje ajlendere želi da zadrži u vili. Nakon rezultata, bilo je jasno da za neke učesnike više nema mesta u rijalitiju.

Iz vile su morali da odu Loren i Roberto, što je posebno iznenadilo ostale ajlendere, budući da su njih dvoje važili za jedan od stabilnijih parova.

Foto: Press

Međutim, Dragana tu nije završila sa iznenađenjima. Saopštila je da još jedna osoba mora da napusti vilu, ali ovog puta odluku neće doneti publika.

Najmanje glasova dobili su Mili i mlađi Luka, a preostali učesnici dobili su težak zadatak - da sami odluče koga žele da zadrže u vili.

Glasanje je na kraju presudilo. Mili je dobila osam glasova, dok je Luka dobio dva, zbog čega je upravo on morao da napusti "Love Island Adria".

Tek što su se smirili, u vilu stigla tri nova bombšela

A kada su ajlenderi pomislili da je za jedno veče bilo dovoljno iznenađenja, usledio je novi preokret.

U vilu su ušla čak tri nova bombšela - Nikola, Toni i Luka. Njihov dolazak odmah je promenio dinamiku među učesnicima, a novi momci dobili su priliku da kroz brze dejtove upoznaju devojke i vide sa kojom od njih mogu da ostvare najbolju hemiju.

Lara i Entoni ponovo na klimavim nogama

Dok su novi bombšeli započinjali svoje prve razgovore sa devojkama, pažnju je posebno privukao susret Lare i Tonija. Njih dvoje su odmah pokazali da među njima postoji privlačnost, a njihov razgovor ubrzo je postao sve prisniji.

Foto: Printscreen

U isto vreme, Lara i Entoni suočili su se sa problemima u svom odnosu. Njihova veza već neko vreme nije bila stabilna, a nakon razgovora u kojem su otvoreno govorili o tome kako se osećaju, odlučili su da prekinu.

Međutim, Lara nije dugo ostala sama.

Tokom druženja sa novim bombšelom Tonijem, Lara mu je otvoreno priznala da joj je veoma privlačan, a njihov razgovor ubrzo je postao sve prisniji. U jednom trenutku ga je pitala: "Želiš li test ili poljubac?"

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