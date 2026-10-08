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Nova drama u Eliti 10 eskalirala je tokom direktnog prenosa, kada je rijaliti učesnik Filip Car doneo odluku da stavi tačku na vezu sa Aneli Ahmić. Tom prilikom usledio je neočekivani preokret pred kamerama, uz brojne prozivke i pominjanje drugih učesnika.

Gledaoci kraj malih ekrana imali su priliku da prate još jednu u niz burnih situacija u rijalitiju, koja je kulminirala raskidom. Filip Car je odlučio da prekine ovaj kratkotrajni odnos, otvoreno poručivši da više ne želi da troši vreme na tenzije.

– Izvini, Janjuše, hoću da se družimo i da prepi*am ovaj glupi odnos od pet dana – izjavio je Car vidno izrevoltiran, čime je šokirao i ukućane i publiku.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Ova odluka izazvala je lavinu komentara u Beloj kući, s obzirom na to da su njihove nesuglasice i ranije privlačile veliku pažnju javnosti. Dok su jedni stali na stranu njegovih novih odluka, drugi su osudili ovakav način komunikacije i nagli prekid u emisiji uživo.

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