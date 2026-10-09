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Đole Đogani i Lepa Brena već dugi niz godina nisu u dobrim odnosima. Razlog tome je, kako je denser jednom ispričao jedna njegova rečenica koja se očigledno nije dopala Breni. 

- Brena je uvek imala distancu prema meni. Mislim da su se oni naljutili kad sam rekao da se nije pojavila nijedna velika zvezda, a to je bilo kada su u "Grandu" najveće zvezde bile Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša - rekao je Đole Đogani

Đogani je potom otkrio da je u svom dokumentarnom filmu "Život i scena", na kom je radio čak šest godina, morao u potpunosti da iseče materijal vezan za Brenu, dok je sa Draganom Mirković imao besprekornu saradnju.

Pevačica drži do sebe Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean

"Zvao sam je, nije odgovorila"

- Kad sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, a recimo Brena se nije ni javila. Ja sam zvao preko njenih menadžera, a ona nije čak ni odgovorila - naveo je pevač.

Ono što ga je posebno zabolelo jeste činjenica da se on bez razmišljanja odazvao njenom pozivu kada je ona snimala svoj dokumentarni film "Godine Slatkog greha"

Đole Đogani ima karijeru za poštovanje Foto: Kurir Televizija, ATA images, Kurir

- Ona je radila dokumentarni film i pozvala 40, 50 izvođača. Sve one koji su obeležili njenu karijeru i sa kojima je sarađivala. Ja sam se odazvao, mislim da je bila čak i Slađa što se tiče grupe „Đogani“… Kada sam je pitao da bude u mom filmu, odgovor nisam dobio, a mi smo u njenom projektu učestvovali - objasnio je Đogani.

Podsetimo, Lepa Brena ne govori ni sa Miroslavom Ilićem i sa Milošem Bojanićem.

Kurir.rs

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