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Đole Đogani i Lepa Brena već dugi niz godina nisu u dobrim odnosima. Razlog tome je, kako je denser jednom ispričao jedna njegova rečenica koja se očigledno nije dopala Breni.

- Brena je uvek imala distancu prema meni. Mislim da su se oni naljutili kad sam rekao da se nije pojavila nijedna velika zvezda, a to je bilo kada su u "Grandu" najveće zvezde bile Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša - rekao je Đole Đogani

Đogani je potom otkrio da je u svom dokumentarnom filmu "Život i scena", na kom je radio čak šest godina, morao u potpunosti da iseče materijal vezan za Brenu, dok je sa Draganom Mirković imao besprekornu saradnju.

1/5 Vidi galeriju Pevačica drži do sebe Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean

"Zvao sam je, nije odgovorila"

- Kad sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, a recimo Brena se nije ni javila. Ja sam zvao preko njenih menadžera, a ona nije čak ni odgovorila - naveo je pevač.

Ono što ga je posebno zabolelo jeste činjenica da se on bez razmišljanja odazvao njenom pozivu kada je ona snimala svoj dokumentarni film "Godine Slatkog greha"

1/5 Vidi galeriju Đole Đogani ima karijeru za poštovanje Foto: Kurir Televizija, ATA images, Kurir

- Ona je radila dokumentarni film i pozvala 40, 50 izvođača. Sve one koji su obeležili njenu karijeru i sa kojima je sarađivala. Ja sam se odazvao, mislim da je bila čak i Slađa što se tiče grupe „Đogani“… Kada sam je pitao da bude u mom filmu, odgovor nisam dobio, a mi smo u njenom projektu učestvovali - objasnio je Đogani.

Podsetimo, Lepa Brena ne govori ni sa Miroslavom Ilićem i sa Milošem Bojanićem.