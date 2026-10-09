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Silvija Nedeljković dugo je svoj privatni život čuvala daleko od javnosti, a posebno godine borbe za potomstvo. Danas, kada je konačno ostvarila najveću životnu želju i postala majka blizanaca, pevačica je odlučila da za Grand otvoreno govori o svemu kroz šta su ona i njen suprug Saša Stamenković prošli.

Iza njihove sreće danas stoje godine pokušaja, više vantelesnih oplodnji, emotivno teški trenuci, ali i prirodna trudnoća koja se, nažalost, završila gubitkom.

„Promenila sam način ishrane i ophođenja prema svom telu“

Silvija priznaje da je tokom svih tih godina mnogo toga naučila o svom telu, ali i o sebi.

– Prvo, hvala na čestitkama i da vam se od Boga sve dobro vrati. Što se tiče toga šta je to što bih volela da sam znala, skoro pa sve. Isto tako, u tematici sam od početka i vrlo spremna sam ušla u sve što nose vantelesne – rekla je Silvija Nedeljković.

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković sa suprugom u šopingu pred porođaj Foto: Kurir

Kako ističe, jedna od najvećih promena koje je tokom godina napravila odnosila se na način života, posebno na ishranu i fizičku aktivnost:

– Jedino što sam, kao ključnu stvar, sa godinama promenila je način ishrane i ophođenje prema svom telu. Jako je važno kako se hranimo i koliko vežbamo kako bi nam telo bilo što spremnije za sve što nosi jedna vantelesna oplodnja, a kamoli više njih.

Borba za potomstvo nije bila teška samo za nju. Silvija Nedeljković otvoreno je u razgovoru za Grand govorila o odnosu sa suprugom, priznajući da su i njih dvoje prolazili kroz uspone i padove, posebno nakon neuspešnih pokušaja i gubitka trudnoće.

– I mi smo kao i svi imali uspone i padove i to kao posledicu svih emotivnih padova. Ali sam ja to sve gledala kroz prizmu toga da i on sve doživljava na svoj način i da mu treba dati prostor da i on odboluje negde i svaku neuspešnu vantelesnu oplodnju, a posebno kada smo imali i prirodnu trudnoću, pa gubitak iste – ispričala je Silvija i priznala da je taj period bio možda i najteži njoj i njenom suprugu Saši:

– Njega je to dosta promenilo i trebalo mu je vremena, a isto tako i meni. Trebalo nam je snage i strpljenja i volje za dalje kada se tako nešto desi. To smo prebrodili i nakon toga mislim da ništa više nije moglo da nas poljulja.

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković sa suprugom Foto: Printscreen/Facebook, Damir Dervišag

„Verovala sam da će nas Bog nagraditi za sve“

Kada su odlučili da pokušaju još jednom, u ceo proces ušla je sa potpuno drugačijim osećajem. Ovoga puta nije imala strah, već mir.

– Kada smo rešili da probamo još jednom i da to bude poslednji put, nekako sam ušla u sve rasterećeno, a sa čudnim osećajem mira. Potpuno sam Bogu predala sve i opustila se i samo uz molitvu išla dalje. Znala sam da je njegova volja i da sam što je do mene učinila. Ušla sam vrlo spremna u proces. Trenirala sam, svela organizam do skoro idealnog za hormonsku terapiju i ceo proces i kada smo otišli prvi put u Solun, nekako sam znala da je to to. Bila sam potpuno smirena i verovala da će nas Bog nagraditi za sve – prisetila se pevačica.

Foto: Printscreen/Instagram

Posebno pamti odlazak na transfer, koji je prošla sama. Tada je, kako kaže, potpuno sklonila sve druge misli i posvetila se molitvi:

– Otišla sam posle sama na transfer i tamo misli potpuno raščistila i posvetila se molitvi. Po povratku u Beograd znala sam da sam trudna, samo sam čekala da mi i analiza krvi to potvrdi. Cela trudnoća mi je bila zaista divna. Nisam nikakve tegobe imala i dosta sam sve lagano iznela, s obzirom na to da je blizanačka. A Sašina neizmerna podrška, brižnost i ljubav tokom svih devet meseci dali su mi snagu da sve izdržim.

„I dalje se pitam da li je sve ovo stvarno i da li sam ja zaista mama“

Silvija je želela da se porodi prirodnim putem i tu želju je imala gotovo do samog kraja. Ipak, zbog okolnosti, njeni mališani na svet su došli hitnim carskim rezom.

– Želela sam do zadnjeg momenta, doktor mi je i dozvolio da probam da rodim decu prirodnim putem, ali nažalost i pored moje volje i snage i izdržljivosti, na svet su dva anđela došla hitnim carskim – otkrila je za Grand i priznala da je prvi susret sa decom trenutak koji se teško može opisati.

– Taj osećaj kada sam ih ugledala i shvatila da su definitivno tu bio mi je potpuno nerealan. I dalje se pitam da li je sve ovo stvarno i da li sam ja zaista mama. Oni su čarobna deca. Mirni, ne plaču, samo gledaju i slušaju, uopšte nisu zahtevni. Hvala dragom Bogu opet na svemu što sam do sada prošla i što me je jačalo svih godina i što mi je podario na kraju ovu novu ljubav – rekla je ponosna mama i priznala da se iznenadila koliko je njena priča odjeknula u medijima:

– Neshvatljivo mi je koliko je ova naša situacija odjeknula u medijima. Čak mi je to sve previše jer sam potpuno uživala u ilegali i miru van javnog života. Ali mi je drago ako sam ikome mogla dati nadu ko ovo sve isto prolazi.

Upravo zbog toga odlučila je da progovori. Svesna je da postoje brojni parovi koji se godinama bore za potomstvo, često u tišini i bez podrške okoline.

– Sigurno ima parova koji imaju i više problema i teža iskustva i više godina borbe, ali eto, meni se ukazala prilika, ni sama ne znam kako to odjednom, da mogu javno da pružim svima podršku. Da im kažem da nisu sami, da nije sramota imati problem i boriti se kroz toliko VTO, ma iz koje sredine ljudi bili. To ne sme biti tabu tema. Ne sme se odustajati, moramo slušati svoje telo, moliti se Bogu i opet samo moliti i dati sebi vremena da spremni uđemo u sve. Moramo se odreći dosta toga. Ko pije, da ne pije, ko puši, da ne puši, ko ne vežba, da počne, jer svaka karika je važna. Najvažnija je ishrana, da jedemo samo ono što nam pomaže da se telo izbori sa hormonskom terapijom, jer ona je najteži deo ovog puta. Ko nije sposoban sam da se nosi sa svim, neka ima jednu tu osobu kojoj će sve pričati, da li to bio psiholog ili duhovnik. Samo je važno čistiti i dušu isto kao i telo – objasnila je Silvija Nedeljković.

Danas, kada konačno ima ono o čemu je godinama sanjala, svoju priču želi da pretvori u poruku podrške svima koji još čekaju svoj trenutak.

– Želim svima da im se ispuni želja da se ostvare kao roditelji i svaki dan se i dalje molim za sve kojima je to potrebno, da im Bog da. Samo da veruju i biće – poručuje Silvija Nedeljković.