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Noć za pamćenje u Skadarliji! Slađa Alegro priredila je u četvrtak veče puno emocija i iznenađenja u beogradskom restoranu „Dva Jelena“, a trenutak koji je obeležio nastup dogodio se kada se među gostima pojavila Svetlana Ceca Ražnatović. Ono što je ovu priču učinilo još posebnijom jeste činjenica da je Slađa u prethodnim intervjuima više puta isticala koliko bi volela da Cecu vidi u publici na svom nastupu.

Ceca se pojavila u društvu prijatelja, među kojima je bila i poznati tekstopisac Biljana Spasić. Slađa uopšte nije znala da je Ceca u sali, a kada je tokom nastupa krenula da prolazi pored gostiju i ugledala svoju prijateljicu, nije mogla da sakrije iznenađenje i sreću.

- Velika mi je čast što ste večeras ovde - poručila im je Slađa, vidno oduševljena što joj se ostvarila želja koju je ranije javno izgovorila.

Ceca Ražnatović i Slađa Alegro Foto: Dva Jelena, Stefan Vukašinović

Usledio je poseban muzički trenutak kada je Slađa Ceci otpevala pesmu „Imendan“, a atmosfera u restoranu dobila je sasvim novu, emotivnu dimenziju. Posebno dirljiv prizor bio je zagrljaj Slađe i Biljane Spasić, koja je upravo autorka ove pesme.

Ceca je svojim dolaskom uveličala Slađino veče, a za pevačicu je ovaj susret imao posebno značenje. Kada se želja koju ste više puta izgovorili ostvari na ovakav način, pred punom salom i u društvu dragih ljudi, emocije je gotovo nemoguće sakriti.

Uz Cecu i Biljanu Spasić, nastupu je prisustvovala i Slađina velika prijateljica, pevačica Nadica Ademov, koja je došla u društvu prijatelja, kao i proslavljeni fudbaler Savo Milošević.

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Ceca na nastupu Slađe Alegro Izvor: Dva Jelena

Muzika, prijateljstvo, neočekivani susreti i iskrene emocije obeležili su noć u Skadarliji, a susret Slađe Alegro i Cece Ražnatović postao je centralni događaj večeri. Jedno je sigurno, za Slađu ovo nije bio samo još jedan nastup, već veče u kojem joj se ostvarila velika želja, uz pesmu „Imendan“ i zagrljaj koji je priči dao posebnu emociju.

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Svetlana Ceca Ražnatović Izvor: Kurir