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Vlada Savić, pevač iz Magla benda nakon dve godine braka odlučio je da se razvede od svoje partnerke Marije. Vlada i ako možda trenutno nema sreće u ljubavi, na karijernom putu mu cvetaju ruže.

Vlada je u jednoj ispovesti govorio o svim situacijama u kojima se našao, pa kako je istikao on nije bio dobro i pa je beg od svega tražio u alkoholu.

U alkoholu nalazio beg od istine i realnosti

Vladan je otkrio koliko ga je pogodio razvod od prve supruge Jovane Jocić, sa kojom ima ćerku, kao i da je prolazio kroz period u kojem nije bio srećan ni kada bi se vraćao kući, a jedinu utehu pronalazio je u vremenu koje je provodio sa ćerkom. Kako je ispričao, nakon pandemije koronavirusa, tokom koje je izgubio drage ljude, suočio se sa velikim emotivnim problemima.

- Da. Ja sam to prošao jer sam želeo da prođem. Imao sam fazu i pred taj rastanak... Ja sam veliki emotivac prosto i bilo mi je jako teško. To se desilo i nakon one korone koja je bila haotična za sve, da smo izgubili i drage ljude, da smo izgubili neke prijatelje koji zapravo nisu ni bili prijatelji, da su prijatelji bili bi i danas tu. Svašta se tu nešto izdešavalo. To je bio jedan stresan period za sve nas na planeti. Prosto znate kad... Niste srećni da odete kući. Jedino što vas čini tamo srećnim je dete i zagrljaj i poljubac i igra sa njom i druženje. Baš sam imao težak period. To je moj taj prvi nalet jednog perioda iz kog nije bilo izlaza. I onda malo po malo alkohol i onda sam ušao svesno u alkohol. Pobegnem od istine, od realnosti. Pobegnem... To je bilo moje bekstvo. Mislim bolje i to nego narkotici, ali to je jedna vrsta narkotika, sve to stvara zavisnost. To ništa nije dobro. Dve pakle dnevno možda i jače u tom periodu, više ne, ja sam to ugasio - rekao je Vlada koji je tada vreme provodio u kafani.

1/4 Vidi galeriju Magla bend Foto: Milos Tesic/ATAImages

Vreme provodio u kafani i birtiji

- I onda sam počeo da provodim vreme u kafani u birtiji, u jednoj kafanici tu u kraju. To je bilo... Ima raznih ljudi i ovakvih i onakvih, sad da ne uvredim, raznih ljudi. Sedeo sam s raznim ljudima i mnogo sam toga naučio i vrlo sam svesno pio i vrlo sam svesno to radio. I rekao sam to sad radim i to je to. I onda jednog dana gde više nije bilo izlaza... To je da se razumemo, ja nisam imao problem s alkoholom, da se ja tresem ako nekad ustanem kao što pričaju, da je to faza - pričao je Vladan i istakao da nikada nije bio u stanju da se ne seća nekih momenata:

1/10 Vidi galeriju Magla bend Foto: Petar Aleksić

Potražio pomoć psihijatra

Iako je priznao da je svesno posezao za alkoholom, Vladan je naglasio da to nije bio glavni razlog zbog kojeg je potražio stručnu pomoć. Kako je objasnio, želeo je da razgovara o svom stanju i razvodu za koji je verovao da je neizbežan.

- Nije bila tema alkohol. Da ne shvatite pogrešeno, nisam ja imao problem s alkoholom, ja sam ga svesno pio, uživao u tom trenutku, da sam ja imao problem s alkoholom, ja bih Vama rekao, ja mogu da Vam kažem s čim sam imao problem s čim nisam, potpuno otvoreno i tu smo da razgovaramo, ali sam uživao u tome i onda sam shvatio da to stvara još veći strah od budućnosti, savremenu anksioznost. Nije mi bilo pomoć. I onda sam otišao kod psihijatra i rekao sam: "Ja nisam dobro, ja se razvodim". Psihijatar mi je prvo rekao: "Molim te, sačekaj par meseci", misleći da je do mene, ja sam rekao: "Okej, znam zašto mi to izgovarate, ali za par meseci ću biti istog mišljenja", jer sam siguran da ću se rastati da to prosto... - pričao je Vladan tada za Blic.