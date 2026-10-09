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Aneli Ahmić kada se pojavila na malim ekranima, imala je ideju da bude nova Stanija Dobrojević ali i Maja Marinković. Međutim, kako vreme odmiče, a ona je deo rijalitija Elita već tri sezone, fanovi popularnog rijaliti progarama, počeli su da primećuju da Aneli pokušava sada da bude kao Dalila Dragojević.

Na društvenim mrežama sada se deli snimak na kojem Aneli koristi psovke po kojima je Dalila bila prepoznatljiva tokom svađa, što je dodatno podstaklo komentare o njihovoj sličnosti.

Osim temperamenta i britkog jezika, pojedini korisnici društvenih mreža povlače paralele i zbog fizičkog izgleda, posebno zbog duge, plave kose.

Ipak, najveću pažnju privukao je snimak na kojem Aneli, u trenucima kada stvari ne idu onako kako je zamislila, izgovara psovke koje mnoge podsećaju na Dalilu.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dodatni povod za poređenja jeste njen odnos sa Filipom Carem, koji je od početka naišao na brojne komentare javnosti. Mnogi se prisećaju njegove veze sa Dalilom u "Zadruzi 5", kada je ona, iako udata za Dejana Dragojevića, započela romansu sa Carem pred kamerama.

Nakon što se razvela od Dejana, Dalila je sa Filipom imala turbulentan odnos, obeležen čestim svađama i međusobnim optužbama. Često mu je prebacivala da je zbog njega okončala brak, a njihovi sukobi postali su jedna od glavnih tema rijalitija.

Zbog toga pojedini gledaoci smatraju da se sličan obrazac ponavlja i u Filipovom odnosu sa Aneli, dok se na društvenim mrežama već povlače paralele između dve učesnice. Ostaje da se vidi kako će se njihov odnos dalje razvijati i da li će Aneli u narednom periodu izneti svoj stav o poređenjima sa Dalilom.

1/8 Vidi galeriju Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Dalila o povratku u Srbiju

Dok se u "Eliti" govori o Aneli i Filipu, Dalila Dragojević nedavno je otkrila da planira da dođe u Srbiju kako bi rešila problem sa estetskim zahvatom na usnama.

- Jedva čekam da se dočepam Srbije, da idem kod svojih doktora. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i ja je toliko vidim, odvratno je. Jedva čekam da dođem do Beograda i sve to sredim povadim, ali mladost ludost

Ona je govorila i o životu u Americi, gde, kako tvrdi, ljudi koji imaju novac ne osećaju potrebu da to pokazuju skupom odećom i poznatim brendovima.

- Ovde sam naučila da ljudi koji zaista imaju novac nikada to ne prikazuju i nisu ljudi koji pate od markirane odeće i brenda. Nego žive život, oblače se apa drapa, kao da nemaju i ja to mnogo poštujem. Ja sad da izađem ovako niko ne bi rekao da sam luda u pidžami.