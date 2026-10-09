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Filip Car došao je u Rajski vrt da porazgovara sa Drvetom mudrosti, pa se odmah žalio na svoje pomoćnike, koji mu pomažu pri kretanju dok mu je povređena noga.

- Napravio sam dar-mar, došao ljut na hanumu, napravio sam par masnih svađa. Nisam razmišljao, išao sam iz noćne smene, došao sam kod tebe, a nisam razmišljao da za sebe i svoje pomoćnike tražim nagradu. Ovaj zadatak sa kolicima će trajati minimum dve nedelje. Ja se nadam da mi gips neće trebati duže od dve nedelje, neće zadatak dugo trajati. Hteo sam još jedan zadatak napraviti gratis, a od tebe tražiti nagradu za mene i pomoćnike - rekao je Car.

- Daleko smo od nagrade, s ozbirom na to koliko će trajati zadatak, ali da čujem tvoje želje - reklo je Drvo.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Da li je moguće da ja i moji pomoćnici, sve dok smo na zadatku, da li možemo biti u Odabranima, jer mi odgovara za tuširanje i za boravak. Tamo su mi pomoćnici. Milja je krevet do mene, ova moja što je prokuvala opel kadet, bez registracije, spava sa mnom, i Đole stara buba, tamo spava na kauču, taj Snorlaks ne prestaje spavati. Svi smo na okupu, da li je moguće da budemo u Odabranima dok traje zadatak - rekao je Car.

- Nisam siguran da mogu da obezbedim to, ali ću razmisliti - reklo je Drvo.

- Ako ne uspemo da izvršimo zadatak, da se ništa ne desi. Milja me istresla iz kolica, umalo sam se razbio ceo, pomoćnici imaju veliku odgovornost. Hteo sam da dobijemo nagradu za moje pomoćnike. Aneli i ja se posvađamo na svakih 20 minuta, da ti meni kažeš, ako se ne posvađamo do žurke, da Aneli dobije promo, da iz pomoćnika bude glavni, i da mora da mi napravi jedan obrok. Juče sam se iznenadio da je skuvala. Da me svaki dan izmasira, namaže, da mi pripremi obrok i da se ne posvađamo bar do utorka. Da dobijemo dodatnu nagradu. A za Milju da dovedeš DJ Zolu, na Rajsko, ili da peva na žurki. A za Đoleta, da mu doneseš nešto za jesti - rekao je Car.

- Razmišljam da pitam Velikog šefa da spavam u svojoj gajbi u rehabu, tamo u julu, da ostanem lagano u rahabilitaciji, Narod pita - nazad, Narod pita - nazad.... Hajde reci mi šta misliš o tome za Aneli, ti predloži nagradu, hteo sam i Rajsko ostrvo, večera, vino, ludilo za mene i Aneli - pitao je Car.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Dovoljno si tražio... Moglo bi od subote, do reprize Nove godine - reklo je Drvo.

- Ne toliko, posle nominacija, do ponedeljka ujutru - rekao je Filip.

- Što se tiče produženog boravka u kući Odabranih, ne mogu da obećam, ali ću probati da ti izađem u susret. Što se tiče tebe i Aneli, možemo da se dogovorimo ovako - ukoliko se ti i ona ne posvađate apsolutno nijednom do ponedeljka, bićete nagrađeni. Što je više budeš provocirao, to će nagrada biti veća - navelo je Drvo.

- Može, odlično, nećemo se posvađati, ceo dan, celu noć, pa onda nedelja, zasoliće mi Dabrić. Večeras Pitanja novinara, mogao bih slomiti vratni atlas. Do ponedeljka je l' ujutru, ili do uveče, Milošević će nas posvađati - rekao je Car.

- Zadatak ističe u utorak ujutru - reklo je Drvo.