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Pravi primer da se rad i trud isplate je naša pevačica Aleksandra Mladenović koja danas živi luksuznim načinom života, iako su počeci bili daleko od toga.

Aleksandra Mladenović je odrasla u selu Samarinovcu kod Žitorađe, gde je imala bezbrižno detinjstvo, ali je tokom odrastanja spoznala šta je težak rad. Sama je priznala da je, bez obzira na to što se stalno igrala napolju, rano dobila i obaveze:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen, Marko Karović, Print Screen

- Roditelji su se bavili poljoprivredom, uzgajali su lubenice, pa smo im brat i ja pomagali. Pošto nije imao ko da nas čuva, mama i tata bi nas poveli na njivu... Ali kada sam napunila 11-12 godina, radila sam i ja.

Sa samo 16 godina, Aleksandra je zakoračila u estradni svet svojim prvim pojavljivanjem u takmičenju "Zvezde Granda", a sa 20 godina se preselila u Beograd kako bi se usavršavala.

Za porodicu je njen odlazak iz kuće bio vrlo stresan, a njen otac se jednom prilikom za "Blic" prisetio teških trenutaka, spremnosti da sve proda za njen uspeh, ali i skromnosti sa kojom je pevačica otišla u veliki grad:

"Bio sam spreman da prodam sve"

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović - Prvi maj Foto: Marko Karović

- Bio sam spreman da prodam sve. Znači, sve... Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvek mi je to bilo u svesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: “Ja moram da odem ako mislim da uspem nešto'. I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se setim... Ostaviš ti dete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš...

Stan u Beogradu, u Egiptu i skupoceni auto

Danas, posle teških godina, sav taj trud, odricanje i brige njenih roditelja doneli su velike rezultate. Aleksandra je vlasnica dva stana u srpksoj prestonici, od kojih se njen primarni dom nalazi u elitnom delu Beograda i vredi oko 500.000 evra.

Početkom ove godine Aleksandra je ispunila svoj cilj i kupila nekretninu u Egiptu, dok planira kupovinu još jednog stana koji bi izdavala.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović u bikiniju Foto: Printscreen/Instagram

Život na visokoj nozi upotpunila je kupovinom skupocenog automobila pre godinu dana o čemu je rekla:

- Ispunila sam sebi želju i zaista sam presrećna. Dugo sam razmišljala, radila puno, i evo, novi auto je tu. Upravo sam uzela ključeve i provozala ga po Beogradu.

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