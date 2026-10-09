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Tijana Stojić objavila je novu pesmu "Na tebe liči" za koju je sama napisala i muziku i tekst, a publika će je ovog puta čuti u emotivnom izdanju.

Spot je sniman uz samu obalu mora, a pevačica se u novom spotu pojavljuje u drugačijem izdanju od onog na koje je publika navikla. Atraktivnost je ovog puta stavila u drugi plan, a prednost dala eleganciji i svedenijem stilu, koji se uklapa u emotivnu priču koju donosi nova numera.

Pesma „Na tebe ne liči“ govori o razočaranju, ljubavnim ranama i susretu sa osobom koja pokazuje da ljubav ne mora da bude izvor bola. Iako je nastala pre nekoliko godina, Tijana je odlučila da je tek sada predstavi publici.

„Pesmu sam napisala pre nekoliko godina, nakon jednog razočaranja, naravno. Verujem da će se mnoge žene prepoznati u njenoj priči, jer smo se gotovo sve nekada našle u situaciji da čekamo nečije promene, obećanja i ljubav koju ne dobijamo onako kako zaslužujemo.

Ova pesma govori o trenutku kada shvatite da ljubav ne treba da boli i da postoje ljudi koji će vam pokazati da može i drugačije. Nekada tek kada prođemo kroz pogrešne odnose, naučimo da prepoznamo ono što je zaista vredno i što nam donosi mir. Mislim da je upravo to poruka ove pesme i volela bih da se svako ko je bude slušao pronađe u njoj na neki svoj način“, istakla je pevačica za domaće medije.

Stihovi nove numere opisuju razliku između nekadašnje ljubavi koja je donosila nesigurnost i odnosa u kojem pažnja, mir i iskrena osećanja imaju glavnu ulogu.

Deo teksta nove pesme Tijane Stojić:

Umorila sam se od čekanja čuda, od praznih reči u pola dva,

Sad pored mene čovek ćuti mirno i pogledom više od svega mi da.

Ali on na tebe ne liči, kad me zagrli, ne zaboli,

I nema noći da nestane, ni dana da me zaboravi.

A on na tebe ne liči, ima ljubav u očima,

Dok si ti jurio ceo svet, on je pronašao mene u ljudima.