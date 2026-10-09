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Bivši rijaliti učesnik, koji je zbog problema sa drogom i zakonom narušio karijeru majke inspektorke i završio u bolnici „Laza Lazarević“, danas živi potpuno drugačijim životom. Nekadašnji rijaliti učesnik Fran Pujas uspeo je da promeni svoj život iz korena i distancira se od kriminalnog načina života i burne prošlosti. Publika ga pamti i kao bivšeg partnera pevačice Elene Kitić.

Međutim, njegov put do mirnijeg života bio je obeležen teškim sukobima sa zakonom. Pujas je svojevremeno bio hapšen na granici sa Hrvatskom na osnovu raspisane poternice zbog slučaja razbojništva. Sa marihuanom se prvi put susreo u sedmom razredu osnovne škole, dok je prvi put priveden zbog droge tokom letnjeg raspusta pre upisa u srednju školu.

Foto: Printskrin

"Ulovila nas je policija"

Govoreći o tom događaju, Fran je opisao kako je njegovo hapšenje uticalo na karijeru njegove majke:

„Ulovila nas je policija sa travom, pa sam završio u pritvoru. Odmah su pozvali moju mamu, jer je bila inspektor na odeljenju za drogu. Ironija života. Kasnije je imala problem sa kolegama zbog mene. Nije mogla da radi na takvom položaju, a sin joj je uhapšen zbog droge. Morala je da se povuče sa te pozicije, a kasnije je zbog mog učešća u Zadruzi otišla u prevremenu penziju jer sam tamo pričao gluposti“.

kos hapšenju i vaspitnim merama roditelja, Pujas je priznao da je u srednjoj školi bio još gori i da se bavio dilovanjem narkotika. Ipak, istakao je da mu je učešće u rijalitiju pomoglo da se skloni sa ulice i prekine sa kriminalom.

1/5 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Fran Pujas podelio je snimak na kojem se pohvalio novim fizičkim izgledom Foto: Printscreen

Završio u Lazi

Pored problema sa zakonom, Pujas je imao i narušeno zdravstveno stanje, zbog čega je završiο na Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Na kliniku ga je dovezao prijatelj, gde mu je određena terapija, a za samo sedam dana boravka izgubio je desetak kilograma.

Foto: Printscreen/Zadruga