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Takmičarka "Elite 10" Anđela Đuričić iznenada je u potpunoj tajnosti izvedena sa imanja u Šimanovcima nakon žurke u utorak, što je izazvalo brojne spekulacije u javnosti. Voditelj Milan Milošević sada je saopštio informacije o njenom povratku pred kamere.

Izlazak Anđele Đuričić iz rijalitija odigrao se van uobičajene procedure i bez znanja većine takmičara u Beloj kući. Dok su se zadrugari bavili dešavanjima nakon burne večeri, Anđela je napustila imanje.

Pravu istinu o njenom odsustvu obelodanio je cimer Dača Virijević, koji je otkrio da je rijaliti učesnica morala hitno da izađe iz Šimanovaca zbog lekarske intervencije i hospitalizacije.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen, Printscrean

Milan Milošević najavio njen povratak u emisiju

Ovu situaciju prokomentarisao je i voditelj Milan Milošević tokom emisije "Gledanje snimaka", istakavši da se čeka njen povratak kako bi raščistila sve nedoumice.

Milan Milošević je pred kamerama poručio da jedva čeka da se Anđela vrati na imanje kako bi dala odgovore na goruća pitanja i teme koje su ostale otvorene tokom njenog odsustva, čime je potvrdio da se učesnica vraća.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

Gastoz se ne oglašava

Zanimljivo je da se njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz uopšte nije oglašavao povodom njenog iznenadnog napuštanja rijalitija i hospitalizacije, što je svima privuklo pažnju.

Za sada nema više zvaničnih informacija o samoj intervenciji, kao ni o tačnom datumu kada će se Anđela Đuričić ponovo useliti u Belu kuću.

Pogledajte dodatni snimak: