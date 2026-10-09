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Filip Car i Aneli Ahmić imali su turbulentan odnos u danima iza nas, ali čini se da se sve promenilo danas kada je on tražio tajni zadatak da iznenadi svoju dragu, a zauzvrat se ne posvađa s njom narednih sedam dana.

Obzirom da se Filip Car grčevito borio da se on i Aneli ne posvađaju iako je ona to u par navrata želela, on je ipak zagrlio i ušuškao se pored nje u krevet.

Kako će njihov odnos teći u narednim danima, ostaje da pratimo ubuduće.

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