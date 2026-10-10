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Pojedine pesme uspevaju da sačuvaju svoju emociju i decenijama nakon što su prvi put predstavljene publici. Pesma je sada posebno aktuelna, pošto je postala nezvanična himna liste "Ujedinjena Srbija", a zapevao ju je i nosilac te političke opcije Aleksandar Vučić.

Upravo takva je „Ruzmarin“, numera koju je Merima Njegomir otpevala na prepoznatljiv način, ostavljajući iza sebe pesmu koja i danas budi snažna osećanja. Iza njenih nežnih melodijskih tonova krije se priča o ljubavi, odanosti i strahu od rastanka.

Pesma je objavljena 1993. godine na albumu „Šta mi značiš“, a za muziku i tekst bio je zadužen Miša Marković.

Mnogo više od ljubavne pesme

Vremenom je „Ruzmarin“ postao mnogo više od još jedne ljubavne pesme u bogatoj karijeri Merime Njegomir, jer se njegova poruka oslanja na običaje i verovanja koja se prenose generacijama.

1/6 Vidi galeriju Merima Njegomir i Miša Marković Foto: Ata imagas, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Autor ovog vanvremenskog hita Miša Marković preminuo je u septembru 2020. u 71. godini.

Miša Marković pisao za mnoge zvezde

Istaknuti umetnik radio je sa velikim brojem pevača bivše Jugoslavije, te je tako bio autor brojnih pesama koje su munjevitom brzinom postajale hitovi. Osim "Ruzmarina" Marković je bio autor i hitova kao što su “Recite mu da ga volim” Lepe Brene „Kunem ti se životom“ Vesne Zmijanac, „Lažu da vreme leči sve“, Miroslava Ilića, “Srce je moje violina”, Lepe Lukić, “Evo već je Božić”, Zorice Brunclik ,“Ej Branka, Branka”, Tome Zdravkovića i mnogih drugih.

Jednom prilikom pevačica Branka Sovrlić otkrila je kako je nastala čuvena pesma "Ej, Branka, Branka".

1/5 Vidi galeriju Pevači sa kojima je sarađivao Miša Marković Foto: Printscreen, Youtube Printscreen, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Miša Marković mi je pravio prve pesme i vozio me je na stanicu kao pravi kolega, i ja ga pitam da mi kaže kako pravi pesme i odmah je rekao: "Ej, Branka, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka". Otišao je kući i napisao hit - ispričala je Branka svojevremeno u emisiji "Press pretres".

Sarađivao je i sa drugim najznačajnijim muzičkim imenima na prostoru bivše Jugoslavije poput Bisere Veletanlić, Hanke Paldum, Vere Ivković, Zoran Kalezić i mnogi drugma.

Dobitnik brojnih nagrada

Muzičku karijeru započeo je kao pevač 1972. godine kada se pojavio na Omladinskom festivalu u Subotici. U periodu između 1971. i 1982. godine snimio je oko 47 ploča, sarađivao je sa najpriznatijim kompozitorima tog vremena, među kojima su bili: Arsen Dedić, Nikica Kalođera, Aca Korać, Đorđe Novković, Kornelije Kovač, Kemal Monteno, Boris Bizetić...

Učestvovao je na mnogim festivalima kao što su: Beogradsko proleće, Hit leta, Mesam, Hit parada. Pesme koje je pevao bile su u vrhu svih top lista tadašnje Jugoslavije.

Dobitnik je mnogih nagrada od kojih su najznačajnije: "Estradna nagrada Srbije", "Priznanje za ukupan doprinos srpskoj folk muzici", "Povelju za doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva na polju džeza, zabavne i rok muzike„, pet puta je proglašavan za kompozitora godine, a njegove pesme za pesme godine.

Smatra se pionirom moderne folk muzike u Srbiji, čitavo njegovo stvaralaštvo bazirano je na nacionalnoj tradiciji. Ima priznat status radio pevača i bezbroj trajnih snimaka za Radio Beograd. Pored muzike, bio je diplomirani dizajner, pisao je pesme za najmlađe, poznata je njegova knjiga za decu „ To ima veze “ u izdanju „ Dečjih novina “ iz Gornjeg Milanovca, (koja je prodata u, tada fantastičnih, 5000 primeraka). Završava drugu knjigu pesama za decu „Od pra čoveka“, a u pripremi je i roman „Ovo je pakao”.

1/4 Vidi galeriju Kompozitori sa kojima je sarađivao Miša Marković Foto: Printscreen/Youtube, Dragan Kadić, printscreen YT

Kao i Miša Marković i Merima Njegomir ostavila je značajan trag na muzičkoj sceni, a njena interpretacija pesama poput „Ruzmarina“ pokazuje zbog čega je publika prepoznavala njenu sposobnost da prenese emociju i najnežnijim tonovima.

Univerzalna poruka

Iako je prošlo više od tri decenije od objavljivanja, ova numera i dalje nosi univerzalnu poruku o potrebi da voljena osoba ostane uz nas. Njena snaga nije samo u melodiji i stihovima već i u simbolima koji podsećaju na ono što ljudi priželjkuju u ljubavi – sigurnost, vernost i zajedničku budućnost.

„Ruzmarin“ tako ostaje pesma koja spaja muziku i narodnu simboliku, podsećajući da se iza jednostavnih reči ponekad krije najdublja ljudska želja: da ljubav traje i da oni koji se vole nikada ne budu razdvojeni.