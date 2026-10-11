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Rade Lacković je početkom devedesetih snimio prve albume, zahvaljujući kojima je nastupao i u Americi i Australiji.

Priznaje da se u medijima retko pojavljuje "jer je lenj", ali da koristi priliku, da kada gostuje u emisijama, ispriča mnogo toga što se ne zna o njemu.

Imao od roditelja jedan uslov

Lacković je jednom prilikom otkrio da je imao podršku roditelja da se bavi muzikom, ali pod uslovom da završi školu:

"Nisu imali ništa protiv toga, ali su tada vremena bila drugačija. Uvek je morala škola da se završi, da se ima neka škola jer muzika nije zagarantovan posao. Kada sam završio školu i odslužio vojsku ja sam krenuo da pevam po kafanama. U Klenju sam pevao na vašaru i jedan naš harmonikaš koji je bio veoma poznat, mi smo bili mladi, pa je gazda angažovao i njega, a ja pun adrenalina i taj muzičar je uzeo harmoniku na leđa i kaže nam ‘momci nisam ja vama potreban, odo ja’. Te večeri me je harmonikaš Mile Lazarević zapazio i odveo u Nemačku. On je ostao bez pevača i pitao je mene da li bih hteo da idem i ja sam pristao – kada mi je rekao gde idem, ja sam mu rekao ‘gde ćemo tamo u zmajevo gnezdo".

Foto: Petar Aleksić

"Ćenta je bio svako veče tamo"

Rade je potom ispričao da je u kafanu u kojoj je pevao dolazio Ljuba Zemunac, a pored njega i Rade Ćenta.

"To je jedna kafana ‘Bosna’ blizu Frankfurta, a tu je odsedao i pokojni Ljuba Zemunac, on je ubijen ’86, a u novinama je često tada ta kafana bila pominjana. Tu je odsedao i Rade Ćenta i svi ti likovi koji su dolazili, braća Šoškić i tako dalje. Mile mi je rekao da smo mi muzičari najzaštićeniji tamo, svi su tamo dolazili, Ćenta je bio svako veče tamo. Bilo mi je neprijatno prvi put kada sam pevao znajući šta oni rade, ali posle smo postali drugari, pa i mlađi momci iz te ekipe koji su dolazili ostavljali su bakšiš, pa odu prošetaju, pa se vrate".

Rade Lacković nekad i sad:

1/13 Vidi galeriju Rade Lacković nekad i sad Foto: Privatna Arhiva

Rade je otkrio da se dešavalo da dovede gosta na nastup, a publika mu ne dozvoli da izađe na binu.

"1989. i devedesetih godina sam postao jedan od najskupljih pevača u Evropi. Dešava se da imam gosta večeri za diskoteku gde stane 500 ljudi, ja najavim gosta, a publika ga neće, pa skandiraju moje ime, a ja ih molim da to ne rade. Dešavalo mi se da me uhvati grip, ne mogu da pevam, a treba da gostuje jedna velika pop zvezda, ja kažem gazdarici da ne mogu da pevam, moram da se odmorim – ona mi kaže ‘nemoj molim te, samo sedi tu za stolom da te vide’, tako je i bilo. Ja sam tu zvezdu samo najavio, a ona mi kaže ‘kolega, vi ste ovde voditelj’, ja reko prehlađen sam. Naredni dan ona opet zvezda večeri, a mene grlo malo popustilo i kada sam krenuo, e onda je samo gledala za mnom šta će radi.“

1/15 Vidi galeriju Rade Lacković Nekad i sad Foto: Privatna Arhiva

Neprijatne situacije

Rade je tada ispričao da je bilo i neprijatnih situacija na nastupima.

"Sećam se da sam jedne noći pevao u nekoj velikoj kafani koja ima 300-400 mesta, a gore ima restoran i šank. Te noći je pevala Vesna Zmijanac, tada nije bilo mobilnih telefona, pa je Rade Ćenta zvao na broj od kafane, trebala mu je Vesna, šanker je spustio slušalicu na šank i rekao konobaru da ode po Vesnu, međutim u međuvremenu je neki gost koji je sedeo na šanku uzeo slušalicu i svašta napračio Radetu, a on je tada bio u Ofenbahu, te godine mu je bilo ograničeno kretanje. Posle 10 minuta je došlo 10 momaka sa utokama, svi su bili na nogama, ko je zvao, ono ovo, a taj delija je pobegao odmah posle poziva jer je znao šta sledi".

Kurir/Mondo