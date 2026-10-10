ZDRAVSTVENI PROBLEMI POREMETILI PLANOVE DARE BUBAMARE Pevačica otkazala koncert u Nemačkoj, izdala saopštenje
Pevačica Dara Bubamara obavestila je pratioce na društvenim mrežama da je zbog zdravstvenih problema primorana da odloži najavljeni nastup u Štutgartu. Umesto u prvobitno planiranom terminu, koncert će biti održan u januaru.
Dara je objasnila da su je prehlada i povišena temperatura sprečile da doputuje i održi nastup, pa se ovom prilikom izvinila svima koji su se radovali njenom dolasku.
„Dragi moji, nažalost, usled prehlade i povišene temperature, nisam u mogućnosti da dođem u Štutgart, pa pomeramo nastup za januar! Hvala na razumevanju, jedva čekam da nadoknadimo to u januaru nezaboravnom žurkom“, poručila je pevačica.
Iako će njeni fanovi u Štutgartu morati da sačekaju još nekoliko meseci kako bi uživali u njenom nastupu, Dara je obećala da će im u januaru prirediti veče za pamćenje. Pevačica se nada brzom oporavku, nakon kojeg će se vratiti svojim poslovnim obavezama i ponovo zapevati pred publikom.
Ne odvaja se od mlađeg dečka
Podsetimo Dari je na Mikonosu društvo je pravio njen mlađi izabranik, uspešni biznismen, a sudeći po objavama na Instagramu, zaljubljeni par ni na čemu nije štedeo.
Najviše pažnje privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom. Dara je pozirala sa širokim osmehom i vetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini koji je istakao njeno bujno poprsje i velike crne naočare.
Za volanom se našao njen dečko, koji je za ovu dnevnu vožnju ostrvom odabrao opuštenu, ali elegantnu belu košulju. Mnogima je zapalo za oko koliko je pevačica energična i mladog duha, te da se razlika u godinama mnogo i ne primećuje.