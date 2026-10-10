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Pevačica Dara Bubamara obavestila je pratioce na društvenim mrežama da je zbog zdravstvenih problema primorana da odloži najavljeni nastup u Štutgartu. Umesto u prvobitno planiranom terminu, koncert će biti održan u januaru.

Dara je objasnila da su je prehlada i povišena temperatura sprečile da doputuje i održi nastup, pa se ovom prilikom izvinila svima koji su se radovali njenom dolasku.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Cvetković Photography

„Dragi moji, nažalost, usled prehlade i povišene temperature, nisam u mogućnosti da dođem u Štutgart, pa pomeramo nastup za januar! Hvala na razumevanju, jedva čekam da nadoknadimo to u januaru nezaboravnom žurkom“, poručila je pevačica.

Iako će njeni fanovi u Štutgartu morati da sačekaju još nekoliko meseci kako bi uživali u njenom nastupu, Dara je obećala da će im u januaru prirediti veče za pamćenje. Pevačica se nada brzom oporavku, nakon kojeg će se vratiti svojim poslovnim obavezama i ponovo zapevati pred publikom.

Ne odvaja se od mlađeg dečka

Podsetimo Dari je na Mikonosu društvo je pravio njen mlađi izabranik, uspešni biznismen, a sudeći po objavama na Instagramu, zaljubljeni par ni na čemu nije štedeo.

Najviše pažnje privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom. Dara je pozirala sa širokim osmehom i vetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini koji je istakao njeno bujno poprsje i velike crne naočare.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara s dečkom Foto: Kurir

Za volanom se našao njen dečko, koji je za ovu dnevnu vožnju ostrvom odabrao opuštenu, ali elegantnu belu košulju. Mnogima je zapalo za oko koliko je pevačica energična i mladog duha, te da se razlika u godinama mnogo i ne primećuje.