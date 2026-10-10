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Folk zvezda Dragan Kojić Keba okupio je sinoć prijatelje u beogradskoj Skadarliji povodom godišnjice smrti Sime Birača, na molbu njegovog sina Sime Birača Juniora.

Uz trubače i zvuke koji su odjeknuli boemskom četvrti, Keba je učestvovao u večeri posvećenoj uspomeni na čoveka koji je ostavio trag u srpskoj zajednici u Americi.

1/5 Vidi galeriju Folk zvezda Dragan Kojić Keba okupio je sinoć prijatelje u beogradskoj Skadarliji povodom godišnjice smrti Sime Birača, na molbu njegovog sina Sime Birača Juniora. Foto: Privatna arhiva

Sima Birač bio je uspešan medijski preduzetnik, osnivač mreže radio-stanica, među kojima su bili i programi na srpskom jeziku. Bio je poznat i po humanitarnom radu i privrženosti svojim korenima.

Keba je sa Simom Biračem Juniorom i njegovom partnerkom Heli (Haley) prijatelj skoro dve decenije, a njegovog oca je, kako ističe, iskreno poštovao i cenio.

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– Gospodina Simu Birača sam poznavao, poštovao i iskreno cenio, a sa njegovim sinom Simom Biračem Juniorom veže me poznanstvo i prijateljstvo koje traje skoro dve decenije. Kada me je zamolio da odamo počast njegovom ocu, to sam prihvatio od srca. Smatrao sam da je najmanje što mogu da učinim da čoveku kakav je bio Sima Birač posvetimo veče sećanja i pokažemo da nije zaboravljen – rekao nam je folk as.