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U "Eliti 10" organizovana je anketa u kojoj su učesnici navodili po tri osobe koje su ih najviše razočarale

Mateja Matijević je prvi izneo svoj sud.

-Laura, znao sam da nisi normalna. Nisam znao da baš ovoliko nisi normalna. Staviću Sanju i Marka. Razočara se čovek, jer je imao neku lepu sliku o vama. Staviću vas oboje - rekao je Mateja.

Potom je svoj stav izneo i Dača Virijević i opleo po pojedinim cimerima.

-Pominjete Sanju i Marka, ja sam bio protiv njihove veze. Razočarao me Đukić. Do kraja sezone će da leči komplekse - počeo je pa nastavio:

1/5 Vidi galeriju Učesnici Elite 10 Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen Pink

- Aneli, ovo što radiš si zapravo ti. Na prvom mestu ću da navedem Filipa Cara. Ne smatram da si loš čovek, ali imaš mane koju su stvarno vidljive. Razočarao si me, jer si dozvolio sebi da poveruješ u tu priču. Aneli je skupljala pričice o Dalili, Maji, Staniji. Car me razočarao jer je pao na priču Aneli i Đukića. Kad se iznerviraš kažeš šta misliš. Na drugom mestu biće Janjuš. Pokazuješ sujetu zbog odnosa Filipa i Aneli. Krivo mi je jer se sitresaš na meni. Želiš da se izvučeš iz tog odnosa u koji si upao - izneo je Dačo Virijević.

- Ja da se izvučem? Ti bi voleo da se ja i Car nap*šavamo. Sedi dole, atomski mrav - dobacio je Janjuš.

-Na trećem mestu će staviti Karića - dodala je Aneli.

- Na trećem mestu je Stefan Karić. Ove sezone ideš uz dlaku Aneli. Nikoga ne komentarišeš realno. U svakoj temi tražiš zlatnu sredinu, a svakog podbodeš. Ja to zovem seljačkom politikom - rekao je Dačo.