PRVO OGLAŠAVANJE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA NAKON STRAVIČNIH OPTUŽBI ZA PREBIJANJE ŽENE: Postavio jezivu fotografiju, pa poručio: "Ne možete da iskunete..."
- Nada Pucarević optužila je Kristijana Golubovića da ju je u junu brutalno pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari, a kao dokaz je priložila policijsku i medicinsku dokumentaciju.
- Golubović se potom oglasio na Instagramu fotografijom rasečene noge i porukom: 'Ne možete da iskunete, koliko mogu da istrpim i preživim!'
Osuđivani kriminalac i bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović ponovo se nalazi u centru skandala, nakon teških optužbi Nade Pucarević, majke njegovog prijatelja Filipa i dojučerašnje komšinice, s kojom je delio kuću u kojoj je nekad živela pokojna Stela Savić, a koju je on pokušao da prisvoji.
Nada je u potresnoj ispovesti za Kurir ispričala da ju je Kristijan u junu brutalno pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari, a kao dokaz za svoje tvrdnje priložila nam je izjavu koju je dala u Policijskoj stanici Zvezdara, kao i medicinsku dokumentaciju iz Urgentnog centra.
Sada se na društvenim mrežama oglasio i sam Kristijan. On je na Instagramu postavio sliku svoje rasečene noge sa podlivom, uz opis: "Ne možete da iskunete, koliko mogu da istrpim i preživim!"
Podsetimo, Nada je opisala i sam incident, kad je, kako kaže, fizički napadnuta od strane Golubovića.
- Filip je počeo taj dan od jutra da pije. Trebalo je da s jednim našim prijateljem izađemo uveče jer mu je supruga ostala u drugom stanju. Izašli smo svi oko sedam, pola osam i bili napolju negde do pola jedanaest. Filip je popio prilično. Taj drug nas je dovezao do kuće i pomogao da Filip uđe unutra. Ušli smo i, kad je izlazio, čujem da priča s Kristijanom. Oni su se poznavali, pa ga je pitao što je takav i što ne može da bude u dobrim odnosima s nama. Kristijan mu je na to rekao: "Ne znaš ti koji su oni đubrad i ološ, oni meni prete." Rekla sam mu da se ne svađa zbog mene i on je krenuo. Filip je već bio legao. Kristijan je tu počeo da viče na našeg prijatelja kod kapije, on mu je rekao da nema potrebe za tim. Tada je Kristijan pobesneo i rekao da on nije s njim čuvao ovce i da nije došao na njegovu imovinu, i udario ga je. Jednom pa dvaput, a onda ga je oborio između dva automobila i udarao. On se branio, a onda je izašao i Stelin dečko Miša s palicom. Tad sam rekla Filipu šta se dešava i izašli smo napolje, jedva je stajao na nogama. Nekako je ovaj dečko ustao i seo u kola i otišao. Kristijan se tada okrenuo ka Filipu i udario ga, a on je pao. Kako sam videla da Filip pada, vrisnula sam i onda je on krenuo ka meni. Rekao mi je: "E sad ću tebi da je*em mater." Poleteo je i udario me u glavu. Počela sam da gubim svest. Ne znam da li me je udario pesnicom ili rukom. Imala sam hematom na glavi. Ležala sam na betonu omamljena od udaraca. Osetila sam da me je udario dok nisam došla k sebi. Koliko - ne znam, ali znam da me udarao i šutirao iz sve snage. Olešio me je od batina. Nisam mogla da vrištim jer nisam mogla da dođem do vazduha. Zamislite kad vas bije onoliki čovek iz sve snage. Bilo je tu još ljudi, ali niko nije smeo da se umeša. Kristijan je uleteo u kuću, uzeo ranac i otišao. Ja inače imam autoimunu bolest i bolest pluća. Filip je počeo da viče i da me doziva, a on mu je na to rekao: "Pusti kurvu, laže!" - prisetila se Nada.
Ona nam je ispričala i šta se potom dešavalo.
- Pozvali smo policiju. Došli su sa tri automobila i pozvali sanitet. U Urgentnom sam ostala celu noć. Kristijan je zvao Filipa da mu kaže da ne pristanem na lečenje i da ne prijavim da me je prebio. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Živim u strahu za život mog sina non-stop, samo se okrećem da ga ne sretnem negde. Dala sam izjavu i u tužilaštvu, nadam se da će odgovarati za sve i da će ga pozvati. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja - zaključila je Nada uz suze za Kurir.
Kurir.rs
Kristijan Golubović: