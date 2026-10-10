- Filip je počeo taj dan od jutra da pije. Trebalo je da s jednim našim prijateljem izađemo uveče jer mu je supruga ostala u drugom stanju. Izašli smo svi oko sedam, pola osam i bili napolju negde do pola jedanaest. Filip je popio prilično. Taj drug nas je dovezao do kuće i pomogao da Filip uđe unutra. Ušli smo i, kad je izlazio, čujem da priča s Kristijanom. Oni su se poznavali, pa ga je pitao što je takav i što ne može da bude u dobrim odnosima s nama. Kristijan mu je na to rekao: "Ne znaš ti koji su oni đubrad i ološ, oni meni prete." Rekla sam mu da se ne svađa zbog mene i on je krenuo. Filip je već bio legao. Kristijan je tu počeo da viče na našeg prijatelja kod kapije, on mu je rekao da nema potrebe za tim. Tada je Kristijan pobesneo i rekao da on nije s njim čuvao ovce i da nije došao na njegovu imovinu, i udario ga je. Jednom pa dvaput, a onda ga je oborio između dva automobila i udarao. On se branio, a onda je izašao i Stelin dečko Miša s palicom. Tad sam rekla Filipu šta se dešava i izašli smo napolje, jedva je stajao na nogama. Nekako je ovaj dečko ustao i seo u kola i otišao. Kristijan se tada okrenuo ka Filipu i udario ga, a on je pao. Kako sam videla da Filip pada, vrisnula sam i onda je on krenuo ka meni. Rekao mi je: "E sad ću tebi da je*em mater." Poleteo je i udario me u glavu. Počela sam da gubim svest. Ne znam da li me je udario pesnicom ili rukom. Imala sam hematom na glavi. Ležala sam na betonu omamljena od udaraca. Osetila sam da me je udario dok nisam došla k sebi. Koliko - ne znam, ali znam da me udarao i šutirao iz sve snage. Olešio me je od batina. Nisam mogla da vrištim jer nisam mogla da dođem do vazduha. Zamislite kad vas bije onoliki čovek iz sve snage. Bilo je tu još ljudi, ali niko nije smeo da se umeša. Kristijan je uleteo u kuću, uzeo ranac i otišao. Ja inače imam autoimunu bolest i bolest pluća. Filip je počeo da viče i da me doziva, a on mu je na to rekao: "Pusti kurvu, laže!" - prisetila se Nada.