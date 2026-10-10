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Pevačica Milica Ristić nedavno se porodila i na svet donela svog drugog sina kome su dali ime Viktor, a u novom obraćanju javnosti otvoreno je govorila o teškoj trudnoći, reakciji starijeg sina Alekseja, novom partneru, ali i odnosu sa bivšim suprugom Nikolom Rađenom.

Milica Ristić uživa u prvim danima sa svojim dečacima, iako i dalje pažljivo čuva granice svoje privatnosti. Govoreći o osećaju nakon dolaska drugog deteta, pevačica ne krije sreću, ali iskreno priznaje da je iza nje izuzetno zahtevan period.

"Osećaj je zaista neverovatan kada imate priliku da gledate dva bića i dva srca koja su rasla ispod vašeg", poručila je Milica.

"Prva 24 sata nakon porođaja provela sam u šok sobi"

1/4 Vidi galeriju Pevačica Milica Ristić pre dve godine razvela se od vaterpoliste Nikole Rađena, a sada čeka dete sa novim izabranikom, te je pokazala kako izgleda u trudnoći. Foto: Printscreen

Pevačica se potom osvrnula na komplikovani porođaj i zdravstvene strahove sa kojima se suočavala tokom trudnoće.

"Najveći strah mi je bio vezan za zdravlje bebe i, naravno, moje, jer sam se susrela sa stanjem koje se naziva placenta previa, a brinula sam i kako će bata prihvatiti dolazak bebe", otkrila je Ristićeva, pa opisala kako je izgledao sam čin porođaja i oporavak:

"Porodila sam se, kao i prvi put, carskim rezom, s tim što je ova trudnoća bila malo zahtevnija i komplikovanija od prve, pa sam dane pred porođaj morala da provedem u porodilištu. Bilo je izuzetno zahtevno jer sam prva 24 sata nakon porođaja provela u šok-sobi, pa je samim tim oporavak bio zahtevniji, a i činjenica da bebu nisam mogla da vidim odmah bila je prilično otežavajuća. Ali, hvala Bogu, sada je sve u redu i sve se to zaboravi".

"Ovo mu je bila životna želja"

Milica je otkrila da je ime za mlađeg sina izabrao njen emotivni partner, čiji identitet i dalje drži podalje od očiju javnosti.

"Tata je od samog starta, kada smo saznali da ćemo dobiti bebu, izjavio da mu je životna želja da mu se sin zove Viktor, tako da druga imena nisu ni dolazila u obzir", rekla je pevačica.

Ona je dodala da se njen partner odlično snašao sa novorođenčetom, iako mu je ovo prvo dete.

"Budući da mu je ovo prvo dete i prvi susret sa bebom, tata se zaista super snalazi i moram da priznam da sam zbog toga prilično srećna i ponosna", istakla je Milica.

1/5 Vidi galeriju Milica Ristić Foto: Print Screen, Printscreen

Emotivni prvi susret braće i odnos sa bivšim suprugom Nikolom Rađenom

Stariji sin Aleksej sa velikim nestrpljenjem je iščekivao dolazak mlađeg brata, a njegov prvi susret sa Viktorom ostao je duboko urezan u Miličinom sećanju. Aleksej je od samog početka uključen u sve obaveze oko bebe, želi da pomaže, pa se čak malo i naljuti ukoliko roditelji nešto urade bez njega ili ako poželi da nosi brata.

"Aleksej je čitavu trudnoću jedva čekao da upozna batu. Momenat kada ga je prvi put ugledao je nešto što nikad neću zaboraviti! Viktor je ležao na krevetu, a mi smo rekli Alekseju da imamo iznenađenje za njega. Kada je ušao u sobu i ugledao brata, koji mu je, uzgred, doneo igračke koje je želeo, nije znao šta će od sreće. Pogledao nas je i rekao da je to njegov bata, a zatim odmah počeo da ga ljubi i mazi. Prvo Viktorovo češljanje obavio je veliki bata", ispričala je emotivno ponosna majka.

Na samom kraju, Milica se dotakla i svog odnosa sa bivšim suprugom, proslavljenim vaterpolistom Nikolom Rađenom, sa kojim ima sina Alekseja.

"Aleksejev tata i ja se trudimo da Alekseju budemo dobri roditelji, kao što sam već i puno puta pomenula", zaključila je Milica Ristić za "Story".