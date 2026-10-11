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Pevač Filip Mitrović karijeru je započeo pre 11 godina u muzičkom programu "Prvi glas Srbije".

On je jednom prilikom priznao da je išao i da dalje ide na psihoterapije i da pije antidepresive.

"Imao sam par porodičnih tragedija"

- Da, toliko mojih kolega se bori sa anksioznosti, mi smo samo uloga i kostim koji oblačiš, ostavljaš sve iza sebe i kada skineš to ti se vraćaš svojoj boli. Imao sam par porodičnih tragedija o kojima ne bih pričao, gde smo izgubili i decu, ali ja sam morao da pevam, niko me nije pitao kako se osećam - govorio je i dodao:

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Foto: Filip Nadaski

 "Svakom život da koliko može podneti"

- Izgubio sam člana šire porodice i sa groblja sam išao da pevam. Pola ljudi iz mog okruženja ne bi moglo da izdrži neke stvari, jeste brz način da se zaradi lova, u sakou si, mirišeš, okružen si veseljem, ali ono što ti ovaj posao uzima, privatnost, loša hrana, nespavanje, dosta njih su postali alkoholičari. Počneš da piješ da bi mogao da izdržiš tempo. Svakom život da koliko može podneti, tako da verovatno da ja nema tu snagu da izdržim sve to, ne bih radio - rekao je tada Filip.

Filip Mitrović se potpuno transformirao Foto: Printscreen/Instagram

"Išao sam na psihoterapiju"

On je otkrio da pije antidepresive i da je išao na psihoterapije.

- Išao sam na psihoterapiju i dan danas idem. Pio sam neke lekove, ništa strašno, to su neke vrste antidepresiva koji ti malo bustuju seratonin, ali mnogo inspiracije nalazim u veri, ljubavi, životinjama - govorio je Filip.

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RADIO SAM VREDNO NA TOME SA EKIPOM: Filip Mitrović progovorio o borbi sa anksioznošću! Izvor: Kurir televizija