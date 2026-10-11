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Dve rasprodate Beogradske arene Ace Lukasa, treći zakazani koncert i veliki nastupi širom regiona i Evrope. Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype produkcije, predstavio je rezultate svog tima i planove koji potvrđuju ozbiljne razmere njihovog rada.

Iza svakog velikog koncerta stoje meseci priprema, brojne odluke i odgovornost da se publici pruži veče za pamćenje. Mirković i njegov tim upravo na tome grade uspehe Hype produkcije, okupljajući velike izvođače i publiku različitih generacija.

U novom obraćanju Mirković je zahvalio publici u Sofiji i Zagrebu, najavio početak prodaje ulaznica za treći Lukasov koncert u Beogradu. Takođe, predstavio je bogat raspored nastupa Miroslava Ilića, Vesne Zmijanac, Ace Lukasa i Borisa Novkovića. Najavio je i početak snimanja i emitovanja projekta „Hype Zvezde“.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

– Želim da se zahvalim publici u Sofiji, kao i Zagrebu. Za prepune Arene i dobru atmosferu, za sve ono što su pokazali na koncertima Ace Lukasa. Takođe, hoću da vas obavestim da od sutra, od ponedeljka, 12. oktobra, puštamo u prodaju i 2. novembar, odnosno treću Arenu Ace Lukasa u ovom ciklusu. Biće to veoma zanimljivo i nadam se da će i ona biti puna kao i ove dve. Ove dve su rasprodate u rekordnom roku.

– Osim toga, želim da najavim za 23. januar Miroslava Ilića u zagrebačkoj Areni. Takođe, za Dan zaljubljenih ili Valentinovo, Aca Lukas u zagrebačkoj Areni i 29. maja, za sada od datuma, Boris Novković u zagrebačkoj Areni takođe. Da ne zaboravim da je i Miroslav Ilić u Beogradskoj areni 10. decembra, a što se tiče rasporeda velikih koncerata za Vesnu Zmijanac, to će biti 28. novembar u Skoplju, u „Borisu Trajkovskom“, zatim 19. decembar u Zetri i, naravno, 20. februara 2027. godine u Ljubljani, na Gospodarskom razstavišču.

– Osim toga, da vas obavestim, kao moju vernu publiku i pratioce, da ćemo „Hype Zvezde“ da počnemo sa emitovanjem nešto oko Nove godine, a sa snimanjem u novembru mesecu. Da ne zaboravim i Wiener Stadthalle, znači 4. april 2027. godine i koncert Ace Lukasa. Nismo dugo bili u Beču, pa eto prilike da nas vide sve Bečlije i ljudi iz okoline. I vrlo brzo će krenuti ulaznice u prodaju.

– A osim toga, želim da kažem i da se pohvalim činjenicom da smo moj tim i ja napravili i napravićemo u 2026. i 2027. godini preko trideset Arena širom regiona, to jest širom Evrope, i to je stvarno jedan veliki podvig. Naravno, bez ikakvih incidenata i da svaka bude prepuna i da ljudi odu kući pevajući. Do sledećeg viđenja, srdačno vas pozdravlja vaš Saša Mirković.

Više od trideset Arena kroz realizovane i planirane koncerte predstavlja ambiciozan organizacioni poduhvat. Saša Mirković je pritom zasluge podelio sa svojim timom, ističući ljude sa kojima priprema i ostvaruje velike događaje.

Posebnu težinu najavi daju dva rasprodata Lukasova koncerta, 3. i 4. novembra 2026. u Beogradskoj areni, kojima se pridružuje i treći, 2. novembra. Ulaznice za novi datum kreću u prodaju u ponedeljak, 12. oktobra.

Uz Lukasove nastupe, koncerti Miroslava Ilića, Vesne Zmijanac i Borisa Novkovića pokazuju širinu programa Hype produkcije. Svako od ovih imena donosi svoj repertoar, svoju publiku i emociju, dok iza organizacije stoji zajednički cilj — da svaki nastup opravda poverenje onih koji su kupili ulaznicu.

Saša Mirković ovom najavom pokazuje i rezultate i viziju daljeg razvoja Hype produkcije. Veliki koncerti i priprema „Hype Zvezda“ otvaraju novo poglavlje, a njegova želja da ljudi odlaze kući pevajući najbolje opisuje merilo uspeha kojem teži.

Kurir.rs / Hypetv

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